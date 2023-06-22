BİM'den rekabet cezası için iade başvurusu
BİM Rekabet Kurulu'na yaptığı yargı başvurusunu geri çekecek, 718 milyon liralık cezanın 360 milyon TL'sinin iadesi için başvuracak.
BİM tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada; Rekabet Kurulu'nun yargı sürecinden feragat edilmesi kaydıyla, 31.12.2022 tarihinden önce verilen Rekabet Kurulu cezalarını da kapsayacak şekilde yapılandırma imkanı verildiği belirtilerek, ilgili İdare'ye başvuru yapılacağı ve istinaf aşamasında olan idari yargı sürecinden feragat edileceği ifade edildi.
BİM, bu çerçevede 2022 yılı içerisinde peşin ödenen 718 milyon liralık cezanın 360 milyon TL'sinin iadesi için başvuracağını açıkladı.
Açıklamaya göre, alınacak tutar şirket mali tablolarına gelir olarak yansıtılacak.
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