Bina çöktü: Operatör canını kaçarak kurtardı
Hatay’da yıkım esnasında 5 katlı bina iş makinesinin üzerine çöktü, operatör ise son anda canını kurtardı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım yaşayan Hatay’da hasarlı binaların yıkımı devam ediyor.
Antakya ilçesi Akevler Mahallesi’nde bulunan 5 katlı hasarlı binanın yıkımı esnasında çökme meydana geldi.
Binanın çökmesiyle iş makinesi operatörü kaçarak canını kurtardı. Çöken bina iş makinesinde hasara yol açtı.
Korku dolu anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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