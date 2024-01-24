Son dakika... Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı bina iş makinesinin üzerine çöktü: Operatör enkaz altında kaldı!
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu içesinde ağır hasarlı binanın yıkım sırasında iş makinesinin üzerine çökmesi sonucu enkaz altında kalan operatör için arama-kurtarma çalışması başlatıldı.
Doğukent Mahallesi'nde yıkım kararı verilen 7 katlı bina, kontrollü yıkım çalışması sırasında iş makinesinin üzerine çöktü.
Enkaz altında kalan iş makinesi operatörünün kurtarılması için ekiplerce arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Bina etrafında güvenlik önlemi alındı.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Emeklinin ek zammı yükseltildi
- Selahattin Demirtaş Diyarbakır'da
- Akşener İYİ Parti'nin İBB adayını açıkladı
- Yavaş ve Altınok arasında dikkat çeken fark
- Ek zam farkı ne zaman hesaplara yatacak?
- İstanbul ve Ankara'da destek iddiası
- Meclis İsveç'in NATO üyeliğine onay verdi!
- YRP İstanbul’da destek verecek!
- FOX TV'nin adı değişti
- Yoğun kar yağışı geliyor!