Binaların altındaki fırınlar risk yaratıyor

Yayınlanma: 27.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 27.01.2025 - 04:00

Konya’nın Selçuklu ilçesinde bulunan dört katlı Taşoluk Apartmanı’nın çökmesi sonucu iki kişi yaşamını yitirirken üç kişi enkazdan çıkarıldı. Çökme öncesi sesler gelmesi üzerine birçok daire sakini binayı terk etmişti. Yıkıma ilişkin başlayan soruşturmada dört kişi gözaltına aldı. Binanın altında yaklaşık iki yıl önce açılan balıkçıda kolon kiriş kesildiği iddia edilirken daha önce o katta pişirim fırını bulunduğu ve balıkçı dükkânını işletenlerin bu alanı da balıkçıya dahil ettiği ortaya çıktı.

Olay sonrası, 6 Şubat depreminde alt katındaki fırın yüzünden yıkılan Kahramanmaraş’taki Fazilet Apartmanı’nda yakınını kaybeden dava avukatı Musa Eren Bayazıt Cumhuriyet’e konuştu.

2014’te “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik”te yapılan değişiklikle ekmek fırınlarının bu amaca tahsisli ayrık nizamda müstakil binalarda açılmış olması koşulu getirildiğini anımsatan Bayazıt, “Ancak bu yasağın kapsamına bu tarihten önce ruhsat alanların dahil edilmemesi ve bu yasağın işletme sahiplerince “unlu mamüller ruhsatı” almak veya sadece fırının işletilmesinin devri suretiyle delindiği bilinmektedir” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un da önerge üzerine verdiği yanıtta fırınların yarattığı tehlikeyi kabul ettiğinin altını çizen Bayazıt, gerekli mevzuatsal değişikliklerin yapılması ve kamu yararı ve kamu güvenliği doğrultusunda binaların altındaki ekmek fırınlarının kapatılması çağrısında bulundu.

KURUM’DAN İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA GELMİŞTİ

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik 5. maddesinin m bendinde 2014’teki değişiklikle “Ekmek fırınlarının bu amaca tahsisli ayrık nizamda müstakil binalarda açılmış olması” zorunluluğu getirilmişti. AVM içinde 1000 metrekare ve üstü alana sahip işyerleri kapsam dışı tutulurken konuya ilişkin verilen soru önergesini 27 Haziran 2022’de yanıtlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Fırınlar, yüksek ısıdan dolayı binanın statik yapısına zarar vermektedir” açıklamasında bulunmuştu.

Yaklaşık 8 ay sonraki depremlerde, altında fırın bulunan bina, şikayetlerinin dikkate alınmaması nedeniyle yıkılmıştı. Fırınların binalara verdiği zarara ilişkin Jeofizik üksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, “Eğer fırın yapılacaksa üst katlarda ev olmayacak. Çünkü fırının sıcaklığı oradaki betonun niteliğini pişiriyor ve değiştiriyor. Sürekli olarak fırın yanıyor ve daha sonra soğursa bu kez donatılar da paslanma başlar. Bu da yapının yıkılmasını kolaylaştırır” uyarısında bulundu.