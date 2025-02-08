Binaların tamamı 1999 öncesi

Yayınlanma: 08.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 08.02.2025 - 04:00

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü’nün Adana ili özelindeki 5 Ekim 2023 tarihli hasar tespit raporundan söz eden Civelek, ilde 427 bin 752 binanın tarandığını, bunlardan 7 bin 359’unun orta ve ağır hasarlı olduğunu belirtti. Depremde yıkılan 11 binanın da 1999 yılı öncesinde inşa edildiğine dikkat çeken Civelek, Adana’da deprem sonucu 461 yurttaşın yaşamını yitirdiğini anımsattı.

Civelek, olası bir depremde Adana’daki en riskli bölgelerin Seyhan, Ceyhan, Yüreğir, Yumurtalık ve İmamoğlu olduğunu söyledi. Adana Büyükşehir Belediyesi’nin deprem çalıştayı düzenlediğinden bahseden Civelek, “Yeni yapılacak yapılarla ilgili olarak yetkili herkesi topladık, oturduk, konuştuk. Bir bilinçlenme hareketi ile depreme hazırlanıyoruz. İlçe belediyelerine de depremle ilgili yapılması gerekenleri göndereceğiz” ifadelerini kullandı