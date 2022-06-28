Binaların yıkımına ilişkin yönetmelik 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek

28 Haziran 2022 Salı, 12:41

???????Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek yönetmelik, sektörün yeni kurallara adaptasyonu için geçiş süreci gözetilerek, binaların kontrollü, güvenli yıkımı ve yıkım sonrası atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde yönetilebilmesi hedefiyle hazırlandı.???????

Yönetmelikle, afetler sonrası "acil", "İmar Kanunu kapsamında idarelerce yapılacak" ve "tescilli" yapıların yıkımları hariç, yapı ruhsatına tabi olan tüm binalar ve istinat duvarlarının yıkımlarının, Bakanlıktan yetki belge numarası alan, mesleki ve teknik yeterliliklere göre sınıflandırılan yıkım müteahhitleri tarafından yapılması zorunlu olacak.

Bakanlıkça düzenlenen Yıkım Müteahhitliği Yeterlik Sistemi'ne dahil olmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin başvuruları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüklerine yapılacak, yıkım işlemleri yıkım müteahhidi ve şantiye şefi sorumluluğunda, fenni mesul gözetiminde yürütülecek.

Yönetmelikte, yıkım işlemleri başlamadan önce izlenmesini gereken aşamalar ise şöyle sıralanıyor: