Binali Yıldırım’ın annesi yaşamını yitirdi

AKP Genel Başkan Yardımcısı Binali Yıldırım'ın annesi Fahriye Yıldırım'ın cenazesi, İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bulunan Günyamaç Alp Kaya Camisi'nden ikindi namazını müteakip kaldırılacak.

İHA
Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 10:28
Binali Yıldırım’ın annesi yaşamını yitirdi
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AKP Genel Başkan Yardımcısı Binali Yıldırım'ın annesi Fahriye Yıldırım yaşamını yitirdi.

Cenazesi İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bulunan Günyamaç Alp Kaya Camisi'nden ikindi namazını müteakip kaldırılacak.


Binali Yıldırım Cenaze

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