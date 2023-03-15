Binali Yıldırım’ın annesi yaşamını yitirdi
AKP Genel Başkan Yardımcısı Binali Yıldırım'ın annesi Fahriye Yıldırım'ın cenazesi, İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bulunan Günyamaç Alp Kaya Camisi'nden ikindi namazını müteakip kaldırılacak.
AKP Genel Başkan Yardımcısı Binali Yıldırım'ın annesi Fahriye Yıldırım yaşamını yitirdi.
Cenazesi İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bulunan Günyamaç Alp Kaya Camisi'nden ikindi namazını müteakip kaldırılacak.
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