Binanın çatısından sevgilisinin balkonuna atlamak isterken düşüp öldü
Antalya'da sevgilisi kapıyı açmayınca 5 katlı binanın çatısından en üst kattaki dairenin balkonuna atlamaya çalışırken beton zemine düşen Alaattin Ergüç (42), hayatını kaybetti
Antalya'nın Finike ilçesindeki bir sitede Alaattin Ergüç, sabah erken saatlerde 5 katlı binanın en üst katında oturan sevgilisi Y.A.'yı görmeye geldi.
İddiaya göre Y.A. kapıyı açmayınca Ergüç binanın çatısından evin balkonuna atlamaya çalıştı. Bu sırada dengesini kaybeden Ergüç, beton zeminine düştü.
Sitede oturanların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin müdahalesine rağmen Alattin Ergüç kurtarılamadı.
Alaattin Ergüç'ün cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. Y.A. ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.
Video Haberler
- Kayak sporcuları yarışlara kara yolunda hazırlanıyor
- Erdoğan'dan Amerikalı'ya 'sigara' uyarısı
- İneğinin ölümüne üzülüp kalp krizi geçirdi
- Kazıda Helenistik döneme ait kanatlı Eros figürü çıktı
- ''Dünya ile bağım kesildi''
- Aralarından su sızmıyor
- Gözü gibi bakıyor
- Yanlışlıkla ayağına basan yolcuya bıçakla saldırdı
- Öğrencilerin öğretmen sevgisi kamerada
- 'Balon balığı' avcıları 164 bin lira kazandı
En Çok Okunan Haberler
-
- Kilit isim İstanbul'a getirildi
- Sedat Peker’den 'Cenk Çelik' açıklaması
- İkinci el oto satışında yeni karar
- Seçimle ilgili evrakları yakarken yakalandı
- Haluk Pekşen'in ölüm sebebi belli oldu
- Süper Lig'de flaş ayrılık!
- Babacan'dan Alevilere yönelik mesajlar
- Bakan Bilgin EYT için tarih verdi
- 'Gereğini yapmamız lazım'
- Ortak aday için 'düzeltme' çıkışı