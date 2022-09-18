Binanın çatısından sevgilisinin balkonuna atlamak isterken düşüp öldü

Antalya'da sevgilisi kapıyı açmayınca 5 katlı binanın çatısından en üst kattaki dairenin balkonuna atlamaya çalışırken beton zemine düşen Alaattin Ergüç (42), hayatını kaybetti

DHA
18 Eylül 2022 Pazar, 13:59
Binanın çatısından sevgilisinin balkonuna atlamak isterken düşüp öldü
Abone Ol google-news

Antalya'nın Finike ilçesindeki bir sitede Alaattin Ergüç, sabah erken saatlerde 5 katlı binanın en üst katında oturan sevgilisi Y.A.'yı görmeye geldi.

İddiaya göre Y.A. kapıyı açmayınca Ergüç binanın çatısından evin balkonuna atlamaya çalıştı. Bu sırada dengesini kaybeden Ergüç, beton zeminine düştü.

Sitede oturanların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin müdahalesine rağmen Alattin Ergüç kurtarılamadı.

Alaattin Ergüç'ün cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. Y.A. ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.


Beton beton zemin Bina site

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler