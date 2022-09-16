DEVA Partisi İstanbul İl Başkanlığı, ÖSYM binası önünde 'KPSS nöbeti' tutmaya başladı

16 Eylül 2022 Cuma, 19:00

ÖSYM tarafından hazırlanan KPSS sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğu iddia edilmiş ve sınav iptal edilmişti. ÖSYM, iptal ettiği KPSS’yi 18 Eylül’de yeniden yapacak. Sınav nedeniyle ÖSYM’nin Levent’te bulunan binası önünde bugün nöbet tutmaya başlayan DEVA Partisi İstanbul İl Başkanlığı, burada bir basın açıklaması yaptı.

DEVA Partisi İstanbul İl Başkanı Dr. Erhan Erol, şunları söyledi:

“ÖSYM’YE OLAN GÜVEN ZEDELENDİ"

31 Temmuz 2022 tarihinde yapılan KPSS'den hemen sonra, soruların bir yayınevinin deneme sınavındaki sorularla aynı olduğu iddia edildi. Yakın geçmişteki kötü tecrübeler, bu iddiaların büyük ses getirmesine sebep oldu. YÖK'ün incelemesi sonrası özür dilenerek sınav iptal edildi. ÖSYM'ye olan güven zedelendi. Bu sebeple DEVA Partisi kadroları olarak, ÖSYM binası önünde gençler için, gençlerin mutluluğu, umudu, yarınları için nöbetteyiz.

"NÖBETTEYİZ"

Nöbetteyiz, haksızlıklarla mağdur edilen gençler için. Nöbetteyiz, yarınlarla ilgili umutları tükenen gençler için. Nöbetteyiz, hayat pahalılığı altında ezilen gençler için. Nöbetteyiz, antidemokratik uygulamalarla baskılanan gençler için. Gençler, hak ettiğimiz yarınlar için geliyoruz. Bizler hazırız, DEVA Partisi hazır. Yarınları birlikte inşa edeceğiz. Türkiye'nin dört bir yanında DEVA kadroları olarak, hak ettiğiniz yarınları sizlere teslim edene kadar nöbetteyiz.

DEVA Partisi İstanbul Gençlik Çalışmaları Başkanı Ömer Kaya ise şöyle konuştu:

“KUL HAKKINA GİRENLER OLMUŞ"

Biz, bu ülkenin gençleri olarak ülkeyi yönetenlerden çok fazla bir şey istemedik. Mevcut sistemin usulüne uygun, eşit şartlarda ve adil bir şekilde uygulanmasını istedik. Bizler, zaten yeteri kadar emek ve çaba gösteriyoruz. Yıllarca verilen bu çabaların üstüne çökenler olmuş. Bunları hiçe sayanlar, bu emekleri gasp edenler olmuş. Birkaç partilinin, birkaç tanıdığın devlette kadro bulması uğruna milyonların hakkını çalanlar, kul hakkına girenler olmuş.

"DEVA NÖBETTE"