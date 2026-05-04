Bingöl’de kayıp Parkinson hastası emekli öğretmen aranıyor

Solhan ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi’nde yaşayan Kutbattin Keskin (45) 2 Mayıs’ta ekmek almak için evden çıktığı evine bir daha geri dönmedi.

Yakınları, arama çalışması sonuçsuz kalınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Bölgede AFAD ve jandarma ekiplerinin de katılımıyla arama çalışması başlatıldı. Dün başlayan çalışmalar, bugün de mahalle çevresi ile dere yatağı ve kırsalda devam etti.

Çalışmalarda, dere kenarında Keskin’e ait olduğu değerlendirilen mont ve cep telefonu bulundu. Bunun üzerine ekipler, dere ve çevresinde aramayı yoğunlaştırdı.

Ekiplerin arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.