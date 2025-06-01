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Bingöl’de peş peşe depremler! Naci Görür’den ‘endişe verici’ değerlendirmesi

Bingöl’de peş peşe depremler! Naci Görür’den ‘endişe verici’ değerlendirmesi

1.06.2025 18:08:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Bingöl’de peş peşe depremler! Naci Görür’den ‘endişe verici’ değerlendirmesi

Bingöl’de 4.4 büyüklüğünde olan depremin ardından, 3.9 büyüklüğünde bir başka deprem meydana geldi. Söz konusu depremlerin ardından Prof. Dr. Naci Görür “Konum itibariyle endişe verici” değerlendirmesini yaptı.

Bingöl’ün Kiğı ilçesinde, saat 12.26’ta yaşanan 4.4 büyüklüğündeki depremin ardından saat 12.55’te de 3.9 büyüklüğünde bir başka deprem meydana geldi.

Meydana gelen depremler, yurttaşları tedirgin ederken yer bilimci Prof Dr. Naci Görür, Bingöl’de peş peşe yaşanan 2 depremin ardından bir açıklama yaptı.

Görür şunları yazdı: 

"Dallıca-Kiğı/Bingöl yöresinde 4,5 deprem oldu. Önceden de aynı yörede 4,4 deprem oldu. Deprem Yedisu Fayı ile aynı özellikli ve isimsiz küçük bir fayın üzerinde. Konum itibariyle endişe verici. Bu deprem  çevre faylar üzerindeki stres alanı değişimini etkileyebilir. Geçmiş olsun."

Dallıca-Kiğı/Bingöl yöresinde 4,5 deprem oldu. Önceden de aynı yörede 4,4 deprem oldu. Deprem Yedisu Fayı ile aynı özellikli ve isimsiz küçük bir fayın üzerinde. Konum itibariyle endişe verici. Bu deprem çevre faylar üzerindeki stres alanı değişimini etkiliyebilir. Geçmiş olsun. pic.twitter.com/GSqST5C04B

— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) June 1, 2025
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