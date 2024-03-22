Bingöl Valiliği duyurdu: Motosiklet hırsızlığı soruşturmasında yeni gelişme!
Bingöl’de jandarma ekiplerinin, motosiklet hırsızlığı yaptıkları tespit edilen 6 şahsı gözaltına aldığı aktarıldı.
Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yol kontrol noktasında icra edilen faaliyet esnasında ve devamında yapılan araştırmada, çalınan 3 motosikletin ele geçirildiği belirtildi.
Açıklamada, olayla ilgili 6 şüphelinin gözaltına alındığı ve işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.
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