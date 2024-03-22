Bingöl Valiliği duyurdu: Motosiklet hırsızlığı soruşturmasında yeni gelişme!

Yayınlanma: 22.03.2024 - 15:49

Güncelleme: 22.03.2024 - 15:49

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yol kontrol noktasında icra edilen faaliyet esnasında ve devamında yapılan araştırmada, çalınan 3 motosikletin ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, olayla ilgili 6 şüphelinin gözaltına alındığı ve işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.