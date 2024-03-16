Hırsızlık suçundan aranan kişi akalandı

Afyonkarahisar’da jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda hırsızlık suçundan 5 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 16.03.2024 - 09:43
Hırsızlık suçundan aranan kişi akalandı
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Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı Merkez ilçe Merkez Jandarma Karakol Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Ekipler tarafından yapılan operasyonda binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suç kaydı ile 5 yıl hapis cezası ile aranan S.E., yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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