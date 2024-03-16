Hırsızlık suçundan aranan kişi akalandı
Afyonkarahisar’da jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda hırsızlık suçundan 5 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı Merkez ilçe Merkez Jandarma Karakol Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Ekipler tarafından yapılan operasyonda binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suç kaydı ile 5 yıl hapis cezası ile aranan S.E., yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- A Milli Takım'ın kadrosu açıklandı
- 25 tarla, 23 konut, 22 arsa, 5 dükkan, 2 bina...
- Fenerbahçe'ye Konferans Ligi'nde büyük şok!
- Dayanıklı burçlar hangileridir?
- Pınar Survivor'dan elendi, Sema'nın paylaşımı olay oldu
- Altın kıyağı kimlere yapıldı?
- Çok sayıda yaralı var!
- Armağan Çağlayan'dan 'zeytinyağı' tepkisi
- Oğuz Murat Aci'nin avukatından Cihantimur'a tepki
- Erdoğan'a 'para sayma soruşturması' yanıtı