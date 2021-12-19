Bingöl'de kar nedeniyle 130 köy yolu ulaşıma kapandı
Bingöl'de kar yağışı nedeniyle 130 köy ile ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, Karlıova, Kiğı, Genç, Solhan, Adaklı ve Yedisu ilçelerinde etkili olan kar nedeniyle 130 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma yürütüyor.
Erzurum-Bingöl kara yolunun ulaşıma kapanmaması için karayolları ekipleri vardiyalı olarak sabah saatlerine kadar çalışmalarını sürdürdü.
Belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda biriken karları temizliyor.
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