Bingöl'de kar ve tipi nedeniyle yolcu otobüsü devrildi! 12 kişi yaralandı
Bingöl'de yolcu otobüsünün devrildiği kazada 12 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü Bingöl-Karlıova kara yolunun Çobantaşı köyü mevkisinde yoğun kar ve tipi nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada otobüsteki 12 yolcu yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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