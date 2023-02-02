Bingöl'de kar ve tipi nedeniyle yolcu otobüsü devrildi! 12 kişi yaralandı

Bingöl'de yolcu otobüsünün devrildiği kazada 12 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 09:48
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Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü Bingöl-Karlıova kara yolunun Çobantaşı köyü mevkisinde yoğun kar ve tipi nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada otobüsteki 12 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


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