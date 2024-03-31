Bingöl'de seçimi kim kazandı? Bingöl Belediye başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Bingöl yerel seçim sonuçları....

31 Mart yerel seçim sonuçları açıklanıyor. Bingöl'de seçimi kimin kazandığı merak ediliyor. 31 Mart 2024 Bingöl yerel seçim sonuçları....

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 18:16
Bingöl'de seçimi kim kazandı? Bingöl Belediye başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Bingöl yerel seçim sonuçları....
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Bingöllüler 31 Mart pazar günü belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtar seçmek için sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı. Peki, Bingöl'de seçimi hangi aday kazandı? 

BİNGÖL BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

AKP Erdal Arıkan

DEM Parti Aydın Bürçün

YRP Mehmet Ziya Buyankara

CHP Yücel Dara Gökel

İYİ PARTİ Erkan Tümen

DEVA Mesut Günaydın

SAADET Mehmet Eser

ZAFER Ahmet Uçar

HÜDAPAR Yunus Emiroğlu

HAK-PAR Ayten Argış

DSP Mustafa Kaya

HKP İbrahim İniş

TKH Burak Masat

BTP Mehmet Fatih Ay

YTP Remzi Güçlü

MİLLET Mayram Örnek

MİLLİ YOL Vedat Gönlüaçık

BİNGÖL'DE SEÇİMLERİ KİM KAZANDI?

Bingöl 2024 yerel seçim sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.


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