Bingöl'de seçimi kim kazandı? Bingöl Belediye başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Bingöl yerel seçim sonuçları....
31 Mart yerel seçim sonuçları açıklanıyor. Bingöl'de seçimi kimin kazandığı merak ediliyor. 31 Mart 2024 Bingöl yerel seçim sonuçları....
Bingöllüler 31 Mart pazar günü belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtar seçmek için sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı. Peki, Bingöl'de seçimi hangi aday kazandı?
BİNGÖL BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?
AKP Erdal Arıkan
DEM Parti Aydın Bürçün
YRP Mehmet Ziya Buyankara
CHP Yücel Dara Gökel
İYİ PARTİ Erkan Tümen
DEVA Mesut Günaydın
SAADET Mehmet Eser
ZAFER Ahmet Uçar
HÜDAPAR Yunus Emiroğlu
HAK-PAR Ayten Argış
DSP Mustafa Kaya
HKP İbrahim İniş
TKH Burak Masat
BTP Mehmet Fatih Ay
YTP Remzi Güçlü
MİLLET Mayram Örnek
MİLLİ YOL Vedat Gönlüaçık
BİNGÖL'DE SEÇİMLERİ KİM KAZANDI?
Bingöl 2024 yerel seçim sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.
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