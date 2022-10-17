Bingöl'de yavru köpekler iple birbirine bağlanıp çöplüğe atıldı
Bingöl’ün Karlıova ilçesinde yavru köpekler iple birbirine bağlanarak çöplüğe atıldı. Köpeklerin ölüme terk edildiği olayla ilgili kaymakamlık inceleme başlatıldığını bildirdi.
Bingöl Karlıova'daki sokak köpeklerini sık sık besleyen Melekler Yaşam Köyü Derneği üyelerinden bir yurttaş, ilçe çöplüğüne gittiğinde yavru köpeklerin iplerle birbirine bağlanarak ölüme terk edildiğini gördü.
O anları cep telefonu ile görüntüleyen yurttaş, söz konusu kişiler hakkında ilgili kurumlara bilgi vereceğini ve şikayetçi olacaklarını aktardı.
Dernek üyesi, ipten kurtardığı yavru köpeklere önce mama verdi, ardından onları doğaya saldı.
"GEREKLİ İNCELEMELER BAŞLATILMIŞTIR"
İple bağlı olan köpeklerin görüntüsünün üzerine harekete geçen Karlıova Kaymakamlığı ise inceleme başlatıldığını duyurdu.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, “Karlıova ilçe çöplüğünde çekilen üzücü video hakkında gerekli incelemeler başlatılmıştır. Üzüntünüzü paylaşıyor, hassasiyetinize teşekkür ediyoruz” denildi.
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