Bodrum'da çarşafa sarılı ölü köpek bulundu
Muğla'nın Bodrum ilçesindeki arazide çarşafa sarılı ve kumaşla bağlı köpek ölüsü bulundu. Polis, inceleme başlatırken, köpeğin gömüleceği belirtildi.
Konacık Mahallesi Gazdere mevkisinde, 5 Ekim Çarşamba günü saat 08.30 sıralarında; bölgede yürüyüş yapan kişi, kayalıklar arasında, kumaşla bağlanmış içi dolu çarşafı görünce ceset olabileceği düşüncesiyle polise haber verdi.
İNCELEME BAŞLATILDI
İhbar üzerine gelen polis ekipleri, çarşafın bağını açınca ölü köpek ile karşılaştı. İnceleme başlatılırken, Bodrum Belediyesi ekiplerince köpeğin gömüleceği belirtildi.
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