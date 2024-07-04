Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: 14 kişi yaralandı
Bingöl'ün Solhan ilçesinde devrilen yolcu otobüsündeki 14 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 FA 2698 plakalı yolcu otobüsü, Bingöl-Solhan kara yolunun Yüzen Adalar Kavşağı'nda kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, 14 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Solhan ve Bingöl devlet hastanelerine kaldırıldı.
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