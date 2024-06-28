Malatya’da yolcu otobüsünde kilolarca skunk ele geçirildi
Malatya’da şüphe üzerine durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramalarda 13 kilo 558 gram skunk ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
Malatya’da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kale uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapıldı.
Yapılan aramada skunk maddesi ele geçirilirken A.G. gözaltına alındı.
Zanlı A.G. polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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