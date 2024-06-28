Malatya’da yolcu otobüsünde kilolarca skunk ele geçirildi

Malatya’da şüphe üzerine durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramalarda 13 kilo 558 gram skunk ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 28.06.2024 - 12:36
Malatya’da yolcu otobüsünde kilolarca skunk ele geçirildi
Abone Ol google-news

Malatya’da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kale uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapıldı.

Yapılan aramada skunk maddesi ele geçirilirken A.G. gözaltına alındı.

Zanlı A.G. polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


İlgili Haberler

Küçükbaş hayvan yüklü tırın kasasında 122 kilo ‘skunk’ ele geçirildi

Küçükbaş hayvan yüklü tırın kasasında 122 kilo ‘skunk’ ele geçirildi
Diyarbakır'da 403 kilo esrar ile Hint keneviri ve skunk ele geçirildi

Diyarbakır'da 403 kilo esrar ile Hint keneviri ve skunk ele geçirildi
TIR’da 83.5 kilo skunk ele geçirildi!

TIR’da 83.5 kilo skunk ele geçirildi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler