Diyarbakır’da yolcu otobüsü otomobile çarptı: 2 yaralı

Diyarbakır-Siverek yolunda yolcu otobüsünün çarptığı otomobilde 2 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 30.06.2024 - 15:53
Diyarbakır’da yolcu otobüsü otomobile çarptı: 2 yaralı
Abone Ol google-news

Alınan bilgilere göre, Diyarbakır eski Siverek yolu mevkisinde seyir halindeki yolcu otobüsü, otomobile çarptı. Kazada, otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


diyarbakır haberleri

İlgili Haberler

Kartal'da feci kaza... Taksi bariyere saplandı

Kartal'da feci kaza... Taksi bariyere saplandı
Kocaeli’nde zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Kocaeli’nde zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
Kars’ta trafik kazası: 2 yaralı

Kars’ta trafik kazası: 2 yaralı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler