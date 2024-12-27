Binlerce insan sağlığından olacaktı! Antalya’da kaçak ve tarihi geçmiş ilaç ele geçirildi: Tam 4 ton...
Antalya’da Jandarma ekiplerinin bir ikamette yaptığı aramada hayvan tedavisinde kullanılan 4 ton kaçak ve tarihi geçmiş ilaç ele geçirildi.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ve Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Antalya’nın Korkuteli ilçesinde H.H.D. isimli şüphelinin ikametinde arama yapıldı.
Ekipler tarafından yapılan aramada şüphelinin ikametinde bir oda içerisinde gelişi güzel istiflenmiş, hayvan tedavisinde kullanılan kaçak, bozulmuş ve tarihi geçmiş 4 ton ilaç ele geçirildi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince ilaçlara el konuldu. olayla ilgili adli ve İdari soruşturma başlatıldı.
Etiketler: #Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü #Antalya
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