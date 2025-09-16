Binlerce kişinin ölümünden sorumlu... Kamu görevlisi Hacı Mehmet Güner, 271 yıl hapis istemiyle tutuksuz yargılanıyor!

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminin ardından açılan 12 ayrı davada, toplam 271 yıl hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanan Güner, şu ana kadar 5 davada hakim karşısına çıktı.

Sanık Güner, hakkındaki suçlamaları reddederek, "Sadece ruhsatı imzaladım, denetim sorumluluğum yok" dedi.

Hacı Mehmet Güner, uzun yıllar Kahramanmaraş Belediyesi'nde, İmar Müdürlüğü'nde Müdür Yardımcılığı, Fen İşleri Müdürlüğü, Etüt Plan Proje Müdürlüğü ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde çeşitli üst düzey görevlerde bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda Bakanlık Müşavirliği, İstanbul İl Müdür Yardımcılığı ve İl Müdürlüğü görevlerini de yürüten Güner, ayrıca Çamlıca Camisi'nin mimarları arasında yer aldı.

Güner, Emlak Planlama İnşaat Proje Yönetimi ve Ticaret A.Ş.'nin internet sitesindeki bilgilere göre, şirketin hala Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapıyor.

"BİLİNÇLİ TAKSİRLE ÖLÜME VE YARALANMAYA NEDEN OLMA SUÇUNDAN YARGILANIYOR"

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 31 ay geçti. ANKA Haber Ajansı, depremlerde yıkılan birçok binanın inşası ve denetiminden sorumlu olduğu belirtilen Hacı Mehmet Güner hakkında açılan davaları ve duruşmalarda yaşanan gelişmeleri derledi.

Hacı Mehmet Güner'e, Ebrar Sitesi'nin B, F ve K blokları ile Güvenç ve Reyyan apartmanları, Hamidiye, Çuhadar, Penta Park ve Arıkan siteleri, Hacı Ömer, Proton ve Fazilet apartmanlarının yıkılması sonucu 1048 kişinin yaşamını yitirmesi ve onlarca kişinin yaralanması nedeniyle "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan toplam 271 yıl hapis istemiyle 12 ayrı dava açıldı. Sanık Güner, şimdiye kadar 5 davada hâkim karşısına çıktı; diğer 7 dava ise ilerleyen aylarda görülecek.

BİLİRKİŞİ RAPORLARINDA BELEDİYE GÖREVLİLERİNE KUSUR ATFEDİLDİ

Depremin simge yapılarından Ebrar Sitesi K Blok'a ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda; “proje aşamasında zemin etüdü ile statik hesap raporunun bulunmadığı, temel donatı alanının yetersiz olduğu, temel zeminin emniyet gerilmesini karşılamadığı ve kiriş donatı alanının da yetersiz olduğu” tespit edildi, bu nedenlerle belediye görevlilerine kusur atfedildi.

76 kişinin ölümüyle sonuçlanan Ebrar Sitesi K Blok’un yıkılması davasında hakim karşısına çıkan belediye görevlilerinden Güner, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme, Güner hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Güner'in avukatının adli kontrol kararına yaptığı iki ayrı itiraz ise mahkemece reddedildi.

"HERHANGİ BİR SORUMLULUĞUM YOK"

Ebrar Sitesi’nin depremde yıkılan B Blok bölümüne ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda da “statik proje içeriği ile uygulama arasında uyumsuzluk olduğu, temel zemin emniyet gerilmesinin yetersiz kaldığı, kolon boyutları ve donatısının yanı sıra kiriş boyutları ile kiriş donatı alanının da yetersiz olduğu” tespit edildi. Bu teknik eksiklikler nedeniyle belediye görevlilerine kusur atfedildi.

115 kişinin yaşamını yitirdiği B Blok'a ilişkin ikinci davada savunma yapan Güner, inşaat tamamlandıktan sonra yapı kullanım belgesinin verildiğini belirterek, B Blok'un yıkılmasından dolayı herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını ileri sürdü. İnşaatın depreme dayanıklılığını denetleme görevinde olmadığını savunan Güner, yıkılan bina ile ilgili hazırlanan bilirkişi raporlarının hatalı ve eksik olduğunu iddia etti, beraat ve duruşmalardan bağışık tutulma talebinde bulundu. Mahkeme, Güner'i duruşmalardan vareste tuttu.

"RUHSATI SADECE İMZALADIM, DENETİM SORUMLULUĞU BANA AİT DEĞİL"

63 kişinin hayatını kaybettiği Proton Apartmanı davasının da sanıklarından olan Güner, savunmasında, yapının statik proje ve yapı ruhsatını düzenlediği iddialarını reddetti. İmar müdür yardımcısı olarak ruhsat belgesini yalnızca kontrol edip imzaladığını, inceleme ve denetim sorumluluğunun ise statik proje müellifi ile fenni mesule ait olduğunu öne sürdü. Bu gerekçeyle beraatini ve duruşmalardan bağışık tutulmasını talep etti. Mahkeme heyeti Güner'i bu duruşmalardan bağışık tuttu.

115 kişiye mezar olan Penta Park Sitesi davasında hakim karşısına çıkan Güner, yine suçlamaları kabul etmedi. Güner hakkında her ayın 1'i jandarma veya polis merkezine başvurmak koşuluyla adli kontrol uygulanmasına karar verildi.

ANKA Haber Ajansı'nın ulaştığı Hacı Mehmet Güner konuşmak istemediğini belirtti.

"OLASI KASTLA YARGILANSIN" ÇAĞRISI

6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybedenlerin bir araya gelerek oluşturduğu Adalet Peşinde Aileleri Platformu sözcülerinden Döne Kaya, süreci ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi.

Kaya, "6 Şubat depremlerinin üzerinden 31 ay geçti. Bazı davalar sonuçlandı ancak biz bu kararları kabul etmiyoruz. Çünkü bu davalar 'bilinçli taksir'le hükme bağlandı. Oysa biz, 6 Şubat depreminin sorumlularının ister kurum olsun, ister kişi; müteahhitten yapı denetime, bakanlığa kadar uzanan bu sorumluluk zincirinin 'olası kast' ile yargılanmasını istiyoruz" dedi.

Hacı Ömer Güner’in, başta Ebrar Sitesi olmak üzere Çuhadar Sitesi, Proton Apartmanı, Fazilet Apartmanı, Penta Park Sitesi gibi yaklaşık 12 davada yargılandığını söyleyen Kaya. “Aynı ihmaller, aynı kişi tarafından bilinçli olarak yapılmış ve 'olursa olsun' anlayışıyla devam etmiştir. Bu nedenle, bu insanların olası kast ile yargılanması gerekiyor. Gelecekte aynı acıların yeniden yaşanmaması için" diye konuştu.

Üçüncü adli dönemin başladığı bugünlerde herkesi deprem davalarını takip etmeye çağıran Kaya, şunları söyledi:

"Web sitemizde ve sosyal medya hesaplarımızda, her ay duruşması olan binaların ve apartmanların bilgilerini paylaşıyoruz. Vatandaşların kendi bulundukları şehirde duruşmalara katılması çok kıymetli. Kamuoyu baskısı oluşturmak zorundayız. Çünkü dün bizdik ölenler, bugün de sizler olmaması için mücadele veriyoruz. Bu yüzden herkesi, deprem davalarını takip etmeye davet ediyoruz."