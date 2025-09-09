Binlerce polisle gelen Gürsel Tekin’e karşı İl Başkanlığı binası taşındı: Kayyuma ters köşe

Kayyum olarak görevlendirilen Gürsel Tekin, CHP İstanbul il binasına gitmeden önce “Görevi yerine getirebilmem için kararın örneğini bana da verin” diyerek mahkemeye başvurdu. Dün öğlen saatlerinde “Polis eşliğinde girmeyeceğim” açıklamalarında bulunan Tekin, yüzlerce çevik kuvvet polisiyle CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın önüne geldi. Bina etrafında toplanan kalabalığa biber gazı ile müdahale eden polis, binanın çevresinde kordon oluşturdu. Tekin burada yaptığı konuşmada, “Biz kayyum değil, çağrı heyetiyiz. Kimseyi kovmaya gelmedik, sorunları çözmeye geldik” ve “Şerefimle söylüyorum, buradan bağıranların bir tanesi CHP’li değil” diye konuştu. Konuşması sırasında Tekin’in kafasına plastik su şişesi fırlatıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüştüğünü de söyleyen Tekin bir süre aracında bekledi. Polis bina girişine gaz bombası attıktan sonra Tekin binaya girdi ve basın odasına geçti.

CHP genel başkan yardımcısı ve Balıkesir milletvekili Ensar Aytekin ile Tekin görüştü. Aytekin’in “Nedir bu ya” sorusunu yöneltmesi üzerine Tekin, “Bu işin tarafı biz değiliz” dedi. Aytekin daha sonra “Gürsel başkan 5 bin kişiyle buraya gelinir mi?” diyerek masayı yumrukladı.

CHP İstanbul İl Yönetimi’nin İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından delegeler olağanüstü il kongresi için notere başvurdu. Parti kaynakları tarafından il delegelerinin neredeyse tamamının imza verdiği aktarılırken, CHP, Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na başvuru yaptı. Başvuruya göre İstanbul Olağanüstü il kongresi 24 Eylül’de yapılacak.

CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, partisinin il başkanlığına kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’in binaya geldiği saatlerde CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile fotoğraf paylaştı.

İL BİNASI KAPATILDI

Ardından CHP, Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na yapılan başvuru kapsamında, Olağanüstü İstanbul il kongresini yapıp, yeni il başkanı ve Yönetimi seçilene kadar, İl Başkanı Özgür Çelik’in çalışmalarını yürüteceği yeni il başkanlığı adresini İstanbul Valiliği ve Yargıtay’a bildirdi. İstanbul il başkanlığı olarak kullanılmayacak olan Sarıyer’deki binanın CHP lideri Özgür Özel’in çalışma ofisi olacağı açıklandı. CHP İstanbul İl Başkanlığı ise, Bahçelievler ilçe başkanlığında olacak.

Kararın ardından sosyal medyadan açıklamalarda bulunan CHP’li Murat Emir, “İstanbul’daki mevcut il başkanlığı binamız, Genel Başkanımız Özgür Özel’in İstanbul Çalışma Ofisi olarak tayin edilmiş ve resmi olarak bildirilmiştir. Bugün itibarıyla orada bulunan kişi CHP İstanbul il başkanlığında değil, doğrudan CHP genel başkanının çalışma ofisini işgal etmektedir” dedi.

CHP Genel Merkezi’nin il başkanlığı binasını taşıma kararının ardından açıklama yapan Tekin, “Yargı kararı hukuk, bizim buradan gitmemizi istiyorsa başımızın üstüne. İsterlerse bizi Şırnak’a göndersinler, gider görevimizi yaparız. Yarın partimizin kuruluş yıldönümüdür. O çerçevede üzerimize düşeni yapacağız. Buraya geleceğim. Bu bina bizde yani.”