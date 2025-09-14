Binlerce yurttaş yargı operasyonlarına karşı Başkent’te CHP’ye sahip çıktı... CHP lideri Özel: 'CHP, kolay lokma değildir'

CHP lideri Özgür Özel, partisinin yarın görülecek kurultay davası öncesi bugün Ankara’da binlerce yurttaşın katılımıyla “Vesayet değil siyaset. Kayyuma, darbeye hayır” sloganıyla miting düzenledi.

Mitingden saatler önce yurttaşlar Tandoğan meydanında toplandı. Çok sayıda yurttaş elinde Türk bayrağı ve altı oklu CHP bayrağıyla meydandaki yerini aldı. Meydandaki yurttaşların elinde iktidara gönderme yapan “Paçasından akanı size sıvamaya çalışıyor” gibi pankartlar da vardı. Ayrıca, CHP’lilerin partilerine sahip çıktığını gösteren “CHP teslim alınamaz”, “1923 ruhuna geri dönüyoruz”, “Bir umudum sende anlıyor musun” ve “Bu memleket bize atadan yadigar” gibi pankartlar ile CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun fotoğrafları vardı.

Bunun yanında meydanda mahkemeden çıkabilecek mutlak butlan kararına ve Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na gönderme yapan “İktidara giden yolda ilk hançeri sen sapladın Kemal Kılıçdaroğlu, peşinden geldiğimiz 13 yıla yazık” gibi pankartlar da vardı. Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, CHP’nin görevden uzaklaştırılan İstanbul il başkanı Özgür Çelik, Dilek İmamoğlu, Muharrem İnce, CHP’li milletvekilleri, genel başkan yardımcıları, Parti Meclisi üyeleri, il başkanları, belediye başkanları ve farklı illerden gelen kurultay delegeleri de mitinge destek için kürsünün kurulduğu alanda yer aldı.

Meydandaki kalabalık “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz” sloganları attı.

‘AKP’YE GEÇMEYENLERE KELEPÇE, AKP’YE GEÇENLERE ROZET’

Mitingte kürsüye ilk olarak gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş çıktı.

Muhalefete yapılan baskılara karşı CHP’nin yerel seçimlerde büyük bir başarı elde ettiğini belirten Yavaş “Şimdi hem CHP’nin hem CHP’li belediyelerin engellenmesinin sonu en erken yapılacak seçimde aynı olacak. Muhalefet Meclis’te çoğunluğu sağlayacak” dedi.

Yavaş “İstediğimiz adalet. Başta Ekrem Başkanımız, belediye başkanlarımız tutuklu. İddianameler hâlâ hazırlanmadı. Rahatsız olan belediye başkanlarımız var. Bunun adı eziyetten başka bir şey değil. Derhal hepsinin tahliye edilmesini, duruşmalarının şeffaf yapılmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek dönemiyle ilgili yolsuzluk dosyalarını yargıya ilettiklerini anımsatan Yavaş, “Ankara’da bir sürü yolsuzluk dosyası verdik. Hiçbiri tutuklu yargılanmadı. Hakkında iki kitap yolsuzluk yazılan belediye başkanı hakkında hiçbir şey yapılmadı. Ailecek Ankara’ya çökmüşler. Oğlunun birine televizyon, birine futbol takımı verilmiş. Bu çocuk hayatı boyunca çalışmamış, 600 milyonluk villa yapıyor. Bunlar adeta görmezlikten geliniyor. Zaten meşhur bir söz var, hırsıza hırsız olduğunu unuttursan gelir size akıl vermeye çalışır. Hukukun herkese eşit işlemesini istiyoruz. AKP’ye geçmeyenlere kelepçe, AKP’ye geçenlere rozet takılıyor. Bu mu adalet?” diye konuştu.

MUHALEFETTE BİRLİK MESAJI

CHP lideri Özel ise, kalabalığı “Atamızın şehrine hoşgeldiniz” diyerek selamladı.

Tarihi bir gün yaşandığını vurgulayan Özel, toplanan kalabalığa “Arama noktalarını 6 kere ileri aldınız, milyonlar oldunuz, Tandoğan’a aktınız” diyerek teşekkür etti.

“Vesayete, kayyuma ve darbeye hayır” demek için geldiklerini söyleyen Özel, Muğla’da zeytinliklerini madenciliğe karşı savunan yurttaşların da Ankara’ya geldiğini belirterek 28 Eylül’de Muğla’ya desteğe gideceklerini söyledi. Özel, 260 milletvekilinin imzası ile zeytinlik düzenlemesini Anayasa Mahkemesi’ne taşıyacaklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenen Özel “Sarayında oturup bu meydandan korkan da var, 12 metrelik hücrelerinde bu meydana inananlar da var. Bu meydana sarayından bakana sesleniyorum. Ey Erdoğan, Tandoğan meydanını hiç böyle gördün mü? Meydana varan bulvarlar dolu, kimse ayrılmıyor, görüyor musun? Bu meydan senin gibi korkmuyor, korkuyu evde bıraktı” dedi.

Bunun üzerine kalabalıktan “Tayyip istifa” sloganları atıldı.

Kendisine destek veren tüm muhalefet partilerine teşekkür eden Özel “CHP ne muhalefetin patronudur, ne her şeyin sahibidir. Tüm kardeşlerimizle omuz omuzadır” dedi.

CHP’nin seçim sonrası başarısı nedeniyle operasyonlarla karşılaştığını söyleyen Özel, özetle şunları söyledi:

"Diktatörlük hevesindeler: Daha ilk yenilgilerinde demokrasi treninden indiler. Seçimsiz bir diktatörlüğe geçme hevesi içindeler. Çok partili rejime, CHP’ye saldırıyorlar. Biliyorlar ki adalet olsa suçlarını örtemeyecekler. Barış olsa bu milleti kutuplaştıramayacaklar. And olsun ki adaleti de demokrasiyi de barışı da biz, bu meydanlar, bu direniş getirecek. 23 yıllık bir iktidarın memleketi getirdiği son noktadayız. AKP, bu ülkeye iyi gelmedi. FETÖ ile ortak oldular, devletin kadrolarını ele geçirdiler. FETÖ ile anayasayı değiştirdiler. Yargıyı, orduyu, polis teşkilatını ele geçirdiler. Ergenekon’u, Balyoz’u yaşattılar. Kumpaslar kurdular. Şımarttıklarının darbesine maruz kaldılar, “Milletim affetsin” dediler. Ellerini FETÖ sabunuyla yıkadılar. Güya günahtan kurtuldular. Dünya kadar şaibeyle anayasal sistemi değiştirdiler. Gün geldi akan kandan medet umdular, gün geldi “Akan kanı durduracağız” demekten umut buldular. Karşılarında Kürt’ün anasıyla Türk’ün anasını ayırmayan bir birliktelik var. Bu kumpasçılara karşı biz kazanacağız.

Hayat pahalı, emek ucuz: Bir kişi ve çevresinin varlığı sürdürmesi için kara düzen kuruldu. Kara düzenden önce en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altındı. Bugün 2 çeyrek altın. Asgari ücret. 7 çeyrek altından, 2.5 çeyrek altına düşmüştür. Bu kara düzende hayat pahalı, emek ucuzdur.

Adayımız İmamoğlu: Erdoğan çıkarı için her şeyi yapacak durumdadır. Milletin huzurunun bozulması buna dahildir. Millet bu nedenle iktidardan desteğini çekmiştir. CHP’de karar kılmıştır. Partimiz 47 yıl sonra birinci parti olmuştur. Ne yazık ki iktidara demokratik olarak tehdit olan kim varsa, iktidarın hedefindedir. Bu anlayış cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’nu demir parmaklıklar arkasına koymuştur. Bizim adayımız İmamoğlu’dur. Geçirdiği iki kansere rağmen Mehmet Murat Çalık maalesef tahliye edilmemiş, tehlike altındadır. Muhittin Böcek 14 ilaç içerek yaşam mücadelesi vermektedir. Erdoğan, “Ailelerinin yüzüne bakamayacaklar” diyordu. Şimdi milyonların yüzüne bakıyorum. Bu davalar siyasidir, arkadaşlarımız masumdur, yapılan darbedir. Direneceğiz.

AKP’ye geçen başkanlara tepki: Sizin mücadelenizle milleti bu darbeye razı edemediler. Ülkede 4 kişiden 3’ü bu yalanlara inanmıyor. Bunların iftira olduğunu biliyor. Yazılamayan iddianamelerin ne kadar yalan olduğunu biliyoruz. Buyrun 1 Ekim’de açılacak Meclis’te yasal düzenlemeleri yapalım. TRT’ten bir kanalı bu mahkemeye tahsis edelim. İftiralar da canlı yayında atılsın, cevapları da canlı yayında verilsin. Tehditlere karşı topuklarını, tabanlarını yağlayanlar oldu. AKP’ye gidenler tarihteki yerini aldı. Bayrampaşa Belediye Başkanımız Hasan Mutlu’ya “Ya AKP’ye katılacaksın ya hapse atılacaksın” dediler. Haysiyetsizlik yapmam dedi, dün sabah gelip aldılar. Mutlu gibi, İmamoğlu gibi direnenler tarihteki yerini alıyor. AKP’ye geçecek haysiyetsizliği gösterenleri tarih yazacak. Onlardan hepimiz hesap soracağız.

Değişen yerlerde sandığı getir: Erdoğan her türlü hileye yol vermiştir. Dün rozet taktığı belediye başkanvekilinin ses kayıtlarında olduğunu bilmeden, AKP ses kayıtçılara kucak açmıştır. Erdoğan’a sesleniyorum, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Beykoz, Aydın seni istemiyor. Türkiye seni istemiyor. Düş yakamızdan be adam. Erdoğan’a sesleniyorum. Kendine güveniyorsan, ben güveniyorum, partini güveniyorsan 2 Kasım’da getir sandığı, millet versin kararı. Hodri meydan. Cesaretin varsa, kaptı kaçtı siyasetçi değilsen, siyasi yan kesicilikten medet ummayacaksan; Bayrampaşa’ya, Aydın’a gel, koy sandığı, millet versin kararı. Seni gidi siyasi yan kesici. Milletin vermediğini zorla almak darbecilerin işidir. Türkiye’ye demokrasiyi getiren parti senin gibi cuntacıya meydan okuyor, hodri meydan.

Yargı kolları kurdular: Erdoğan partisiyle seçim kazanmak yerine, yeni bir yol kurmuştur. Bu yolun adı yargı kolları kurmuştur. Yargı kolları başkanı Akın Gürlek’tir. Adliye koridorlarında çalışan yargı kolları başkanı etrafındakiler AK Toroslar çetesi olarak anılmaktadır. Bu çete siyasi partiler sistemine tehdittir. İYİ Parti’ye de DEM Parti’ye de, en küçüğünden en büyüğe siyasete tehdittir. Bugün Erdoğan partisine güvenmiyor, onlarla seçim kazanacağına inanmıyor. Karşımızdaki akıl, tüm siyasete tehdittir. CHP olarak çok bedel ödedik, öderiz, ödemeye devam ederiz. Bugün iktidara risk oluşturan CHP’dir. Bugün CHP’yi yutan yarın diğer yapıları yutacaktır. Tüm sanatçıları, iş adamlarını, herkesi hedef alacaktır. AKP’li, MHP’lilere seslenelim. Diyelim ki biz teslim olduk, bir daha hatrını sorarlar mı? Demokrasinin tarafında olunursa ülkeler büyür.

AKP ve MHP’lilere seslendi: Türkiye tek adamın elinde işgale sürüklendi. O gün ölüm fermanına rağmen Anadolu’ya geçenler kurtuluşu örgütledi. Türkiye’nin kurtuluşu demokratik parlamenter sistemdir. Tek adama değil, millete güveneceğiz. Bugün AKP’lilere, MHP’lilere sesleniyorum. Komşularınıza, akrabalarınıza, kardeşlerinize, iyi insanlara sahip çıkın. Kötülüğün yolunu kapayın. Kötülüğün sonu hepimize felaket.

İstanbul’a atanan kayyum: Milletin desteğini alamayınca partimize saldırı başlattılar. Hapiste canımıza, dışarda evimize kast ediyorlar. İstanbul il başkanlığı binamıza, kongresine, il başkanımıza dava açtılar ama İstanbul il başkanlığımızı teslim alamadılar. Her fırsatta bir meczup bulup, bir iftirayla partimize saldırdılar. Kayyum taleplerini bütün mahkemeler reddetti ama 9 kapıdan kovulanlar onuncusunu buldu. Kimi buldular? 5 yıl boyunca İBB, AKP’deyken eşi belediyede çalışan, Ulaştırma Bakanlığının davalarını alan birisi hakim yapıldı. Karı-koca hakim yapıldılar. Hemen İstanbul Gaziosmanpaşa’ya atandılar. Uygun mahkemeye yerleştirildiler. Talimatı almış bir mahkeme. Normalde davayı Ankara’ya gönderecekken kabul etti. İşlemini yaptı, İstanbul il başkanlığına kayyum atadılar. Erdoğan “Şikayetçi CHP’li” diyor ya… Şikayeti hazırlayan senin adliye koridorlarındaki çeten, hazırlığı yapan yargı kolları başkanın. Mahkeme eski üyen. Atadığınız kayyum heyetini polis eviyle babaevine sokmaya çalışıyorsunuz. Biz kimseyi sokağa çağırmadık. Siz orayı kapattınız, insanları sokakta bıraktınız. Erdoğan’a açıkça söylüyorum. Onun mürekkebinden dökülen İçişleri Bakanı müsvettesine söyüyorum. CHP’nin babaevine kimse el uzatamaz. O uzanan elleri babaevinin gerçek sahipleri pişman eder.

Kolay lokma değiliz: CHP, kolay lokma değildir. Herhangi bir parti değildir. Sizin gibi konjonktürün değil; tarihin, milli mücadelenin partisidir. Sesimiz milletin sesidir. Hangi adımı atarsanız atın, bizden geri adım görmeyeceksiniz. Ne bir adım geri atar, ne bir santim eğiliriz. CHP’nin bir adım geri atması bu millete yüz yıl geri adım attırır. Bu millete diz çöktürtmeyeceğiz. Size teslim olmayacağız. Bunun için bu meydanı dolduran milyonlarla açıkça söylüyorum. Bugün hedefte olan sadece CHP değil, Türkiye’deki demokrasidir. Demokrasiyi tüm demokratlarla savunuyoruz. Biz Türkiye İttifakı’yız. Hep birlikte yürümeye devam edecek miyiz? Yolumuz uzun, zor ama sonu güzel. İktidara yürüyor muyuz? Haydi o zaman, yürüyelim arkadaşlar."

KALABALIKLA SLOGAN ATTI

Özel konuşmasının sonunda Mansur Yavaş, Dilek İmamoğlu, Hikmet Çetin ve Ümit Erkol ile el ele meydanı selamladı.

Ardından da “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganı attı. Özel ayrıca, A Milli Basketbol Takımı’na destek için 12 Dev Adam marşı eşliğinde yurttaşlarla Türk bayrağı salladı.

‘KENDİ RAKİPLERİNİ SEÇMEK İSTİYORLAR’

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, İmamoğlu’nun mitinge gönderdiği mesajını kalabalıkla paylaştı.

İmamoğlu, mesajında şu ifadeler yer aldı:

“Ülke saraydan değil, Meclis’ten yönetilsin istedik. Kendisini milletin üzerinde görenler tarihin her döneminde oldu. Milletimiz onların hepsine haddini bildirdi. Mevcut iktidara da bildirecek. Kurdukları masalarda kendi belirledikleri rakiplerle yapılacak bir seçime milleti razı etmeye çalışıyorlar. Milletin seçilmiş temsilcilerine diz çöktürmeye çalışıyorlar. Başaramayacaklar. Atatürk’ten aldığımız sorumlulukla direneceğiz. Seçimlerin anlamı kalmazsa geriye yıkım kalır. Bu yıkıma müsaade etmeyeceğiz.”