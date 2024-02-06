Binlerce yurttaşın yaşamını yitirdiği faciada yüz binlerce kişi evsiz kalmıştı: Ranta dönüştürdüler

Yayınlanma: 06.02.2024 - 04:00

Güncelleme: 06.02.2024 - 04:00

Depremden bu yana sadece Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi en az 219 ihale düzenledi. Bu ihalelerin bedeli de en az 241 milyar 434 milyon 453 bin 587 TL olarak kayıtlara geçti. Depremlerin hemen ardından konut ihaleleri için kolları sıvayan AKP iktidarı, ihaleleri de tanıdık şirketlere verdi. Düzenlenen ihalelere, 21B pazarlık usulüyle “tercih edilen” şirketler davet edildi. Birçoğu ise iktidarla yakın ilişkileri olan şirketlere verildi. Cumhuriyet bu durumu sıklıkla gündeme getirdi. Bu şirketlerin arasında “sabıkalılar” da yerini aldı. Verilen ihalelerde AKP’ye yakınlığıyla dikkat çeken ve sabıkalarıyla gündeme gelen şirketlerin bazıları şu şekilde:

KOLON BOŞ ÇIKTI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca Adıyaman İndere’de yaptırılan 4 milyar 104 milyon 961 bin TL’lik deprem konutu projesinin duvar kalıpları sökülünce betonun taşıyıcı kolonlara ulaşmadığı ve demirlerin boşta kaldığı görüldü. Ana firma Cevahir Yapı ve taşeron firma UNTD İnşaat şirketinin üstlendiği inşaat kamuoyunda ses getirilmesinin ardından yıkıldı.

“Sabıkalılar” içerisinde Silahtaroğlu Mühendislik İnşaat, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) Ankara’daki binasını yapmıştı. Bina, geçen yıl fırtınada zarar görmüş, dış cephesi sökülmüştü. Öte yandan şirket, depremler sırasında yarıklar oluşan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nu da inşa etti. Benzer bir şekilde Sarıdağlar İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi de bölgeden ihale aldı. Şirket, Erzurum’da inşa ettiği kayak pistlerinin iki defa çökmesi iddialarıyla gündeme gelmişti.

REC KÂRLI ÇIKTI

Deprem bölgesindeki ihalelerden en kârlı çıkan şirketlerden biri de REC Uluslararası İnşaat şirketi oldu. AKP’ye yakınlığıyla bilinen Rönesans Holding’e bağlı şirket, Ankara Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı ve Marmaris Okluk Koyu’ndaki yazlık sarayı da inşa etmişti. Üçü Hatay, biri de Malatya olmak üzere iki ilde ihale alan şirkete devletin kasasından para akıtıldı.

AİLE SAADETİ SÜRÜYOR

Deprem sürecinde AKP’nin aile bağları da etkin rol oynadı. Eski AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın aile şirketi de depremden para kazananlar arasındaydı. Geçen aylarda AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’na seçilen Yazıcı’nın dünürü olarak bilinen Mehmet Çeker’in şirketi İntaya İntes İnşaat Taahhüt Yatırım Ticaret Anonim Şirketi deprem bölgesinden ihale aldı. Yazıcı’nın kızı Esra Yazıcı ve Çeker’in oğlu Abdullah Çeker 2007’de evlenmiş, nikâh şahitliğini de o dönem başbakan olan Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmıştı