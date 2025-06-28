Bir aylık bebek beşiğinde ölü bulundu!

Olay saat 10.00 sıralarında Zümrüt Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın 4. katında meydana geldi.
Anne Büşra Şahin, gece emzirip 1 aylık bebeği Metehan Şahin’i beşiğine yatırdı. Sabah uyanan aile bebeğin hareketsiz yattığını görünce 112’ye haber verdi.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansında görevli sağlık ekipleri bebeğin öldüğünü tespit etti.
Bebeğin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp Kurumu'na gönderildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.