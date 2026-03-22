Bir bağış dört cana hayat verdi

Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi’nde, Prof. Dr. Mehmet Haberal ve ekibi tarafından gerçekleştirilen organ nakli operasyonu dört hastaya umut oldu. Kastamonu’da geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren 67 yaşındaki R.K.’nin organları, nakil bekleyen hastalar için hayata tutunma fırsatına dönüştü. Bağış kapsamında 1 karaciğer, 1 kalp ve 2 böbrek, uygun hastalara başarıyla nakledildi. Organ bağışı haberinin ardından hızla harekete geçen Haberal ve ekibi, ambulans uçakla Kastamonu’ya giderek süreci başlattı. Zamanla yarışılan operasyonda organlar Ankara’ya ulaştırıldı.

‘12 SAATLİK KRİTİK OPERASYON’

Başkent Üniversitesi’nde gerçekleştirilen ve yaklaşık 12 saat süren operasyonla dört hastaya organ nakli yapıldı. Uzun ve zorlu sürecin ardından hastalar yeni yaşamlarına ilk adımlarını attı. Başarılı operasyonun ardından hastalar yoğun bakım ve servis takibine alındı. Prof. Dr. Mehmet Haberal da operasyon sonrası hastalarını ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

‘TARİH YAZAN BİR İSİM’

Prof. Dr. Mehmet Haberal, 15 Mart 1990’da Türkiye, Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’yı kapsayan coğrafyada çocuklarda ilk canlıdan segmental karaciğer naklini gerçekleştiren isim olarak tıp tarihine geçmişti.