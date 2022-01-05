Bir bira grubuna daha zam yapıldı! İşte zamlı liste

Efes grubuna ait içkilere zam geldi. Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, zam listesini paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
05 Ocak 2022 Çarşamba, 20:22
Bir bira grubuna daha zam yapıldı! İşte zamlı liste
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Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, Efes grubuna ait içkilere gelen zammı paylaştı.

Gelen zamların ardından en düşük bira fiyatı 19.50 TL olurken, en yüksek bira fiyatı ise 45 TL oldu


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