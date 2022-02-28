Bir buçuk yılda 4 kez müdür değişti: Cağaloğlu velileri isyan etti
Cağaloğlu Anadolu Lisesi velileri, bir buçuk yıl içinde okul müdürlerinin 4’üncü kez değiştirilmesini protesto etti. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapan veliler, "Cağaloğlu Anadolu Lisesi öğrencisine ve velisine yıllarca her türlü kötülüğü yapan ve şikayetle uzaklaştırılan eski müdürün güdümündeki kadro neden hala tasfive edilmemektedir” dedi.
İstanbul Fatih’te bulunan Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nde uzun yıllardır istikrarın sağlanamadığını iddia eden veliler İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önüne gitti.
Bir basın açıklaması yapan veliler, eylem sonrası il milli eğitim müdürü ile görüşmek istediklerini belirtti. Veliler, “Kendisinden memnuniyeti duyulan bir müdürün kadro ataması yapılmayarak yeni bir müdür görevlendirilmesinin mantığı nedir? Cağaloğlu Anadolu Lisesi öğrencisine ve velisine yıllarca her türlü kötülüğü yapan ve şikayetle uzaklaştırılan eski müdürün güdümündeki kadro neden hala tasfive edilmemektedir” dedi.
Polis müdahalesiyle karşılaşan veliler, müzakereler sonrası 3 kişilik heyet milli eğitim müdürü ile görüşme gerçekleştirdi.
NE OLMUŞTU?
Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nde veliler, okul yönetimindeki istikrarsızlığı uzun süredir dile getiriyor. Öğrencileri ile mahkemelik olduğu bilinen okulun eski müdürü Necati Yener 2020 yılında velilerin şikayeti üzerine görevden alınmıştı.
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