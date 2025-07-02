Bir 'çöp ev' vakası daha! Bu kez Yenimahalle: Bir evden 3 kamyon çöp çıktı...

Yenimahalle Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre belediyeye iletilen bir şikayet üzerine Zabıta, Temizlik ve Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri SSK Blokları’nda bir daireye gitti.

Yalnız yaşadığı öğrenilen 57 yaşındaki Hakan Y’ye ait konutta, tüm odaların çöp yığınlarıyla dolu olduğu tespit edildi. Evin hijyenik koşullardan tamamen uzak ve çevre sağlığını tehdit eder durumda olması nedeniyle, belediye ekipleri geniş kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi.





TAM 3 KAMYON...

Çalışma sonucu kullanılmaz haldeki eşyalar, hurda ve çeşitli atıklardan oluşan yaklaşık 3 kamyon dolusu çöp daireden çıkarıldı.

Mahalle sakinlerinin kötü kokular ve artan haşere şikayetleri üzerine belediyeye yaptığı başvurular sonrası başlatılan çalışmada, çevreye zarar veren unsurlar ortadan kaldırıldı. Operasyonun ardından mahallede kötü kokular sona ererken, çevre sakinleri rahat nefes aldı.

Temizlik çalışmasının ardından evin yeniden yaşanabilir hale getirilmesi için sürecin takip edileceğini belirten belediye yetkilileri, benzer durumlarda ilçe sakinlerinin ivedilikle bilgi vermelerini istedi.