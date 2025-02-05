Bir 'çöp ev' vakası daha... İstanbul Esenler'de 10 yıldır çöp toplayan adamın evinden 5 ton çöp çıkartıldı!
Esenler'de 5 katlı binanın birinci katındaki dairede yaşayan Kadir Ö.'nün evinden yaklaşık 5 ton çöp çıktı. Daire, belediye ekiplerinin çalışmasıyla temizlendi.
Esenler Oruç Reis Mahallesi 536 sokakta bulunan 5 katlı binanın birinci katındaki dairede yaşayan 67 yaşındaki Kadir Ö., iddiaya göre 10 yıldır psikolojik rahatsızlığı nedeniyle çöp topluyor.
Kadir Ö, topladığı çöpleri evine getirerek biriktiriyor. Kadir Ö.'nün kızı babasının çöp toplamasını engellemeye çalışsa da başarılı olamadı.
5 TON ÇÖP ÇIKARILDI
Bunun üzerine babasının evde bulunan çöpler nedeniyle hastalanmaması için Esenler belediyesi çevre koruma ekiplerinden yardım istedi.
Daireye gelen ekipler, yaptıkları çalışma sonrasında evden 5 ton çöp çıkardı. Saatler süren çalışmanın ardından 8 kamyonla çöpler çıkarılıp ev temizlendi.
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