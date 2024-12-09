Esenler Erokspor 10 kişi kaldı: Ümraniyespor'un 4 maçlık hasreti sona erdi!

Ümraniyespor, TFF 1. Lig'in 15. haftasında deplasmanda karşılaştığı Esenler Erokspor'u 1-0 mağlup etti.

Esenler Erokspor 10 kişi kaldı: Ümraniyespor'un 4 maçlık hasreti sona erdi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.12.2024 - 22:28

TFF 1. Lig'in 15. haftasında Hüsamettin Balcı'nın yönetimindeki Ümraniyespor deplasmanda Mehmet Altıparmak'ın ekibi Esenler Erokspor'u 1-0 mağlup etti.

Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan maçta Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golü 63. dakikada Georgi Minchev kaydetti.

ESENLER 10 KİŞİ KALDI

Esenler Erokspor'da Mücahit Albayrak 54. dakikada doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte ligde 4 maç aradan sonra galibiyetle tanışan Ümraniyespor puanını 22'ye yükseltirken, Esenler Erokspor 18 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Ümraniyespor evinde Keçiörengücü'nü ağırlarken, Erokspor deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak.


Etiketler: #Ümraniyespor #Esenler Erokspor #TFF 1. Lig

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