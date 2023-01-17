Bir döneme damga vurdular: Antika telefonlar 10 bin TL'ye kadar satılıyor
Kahramanmaraş'ta 100 yıl öncesine dayanan antika telefonlar sergilenirken, fiyatlarının da 400 TL'den başlayarak 10 bin TL'ye kadar çıktığı belirtildi.
Demirciler Çarşısı'ndaki bir antika dükkanında 100 yıl öncesine ait antika telefonlar gelecek kuşağa aktarılıyor. Antika telefonlara meraklılarının yoğun ilgisinin olduğunu belirtilirken, fiyatlarının ise 400 TL ile 10 bin TL arasında değiştiği öğrenildi.
"BUNLARI TELEVİZYONDA GÖRMÜŞTÜK DİYORLAR"
Antika dükkanında eski ve tarihi olan telefonları sergilediğini belirten Ali Nurlu, "Bu telefonlarımızın özelliği yeni nesil bunları bilmiyor. Yeni nesillere bu telefonların tanıtımını yapıyoruz. Bu telefonları hiç görmedikleri için fotoğraflarını çekiyorlar. Çalışma sistemlerini merak ediyorlar ve onları soruyorlar. Buradaki telefonlar yüzyıla hitap ediyor. Buradaki telefonlara bazılarının ekonomik gücü yetmiyor ama ekonomik gücü olanlar alıp gidiyor. Telefonlar hala işlevini gören telefonlar. Meraklı olanlar geldiklerinde biz bunları televizyonda görmüştük diyorlar" dedi.
Telefonların eskiliğine göre fiyatının değiştiğini de aktaran Nurlu, "Antika telefonlar bulunması çok zor olan telefonlar. Ürünlerin birçoğu dışarıdan geliyor. Antika telefonların fiyatı ise 400 TL ile 10 bin TL arasında değişiyor" diyerek bilgi verdi.
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