Bir estetik skandalı daha! Defalarca kez ameliyat oldu: Doktor, 'Yan tarafta mezarlık var, çok kişi gömdük' dedi...

Sosyal medya fenomeni Zehra Sarıcan, İstanbul’da geçirdiği hatalı meme estetiği operasyonu sonrası yaşadığı ağır süreç nedeniyle doktor G.T.’den şikayetçi oldu. Birkaç yıl içinde 12 kez ameliyat edilmek zorunda kalan 35 yaşındaki Sarıcan, sol göğsünü kaybetme noktasına geldi. Nihayet Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’nde sırtından alınan doku ile yeniden göğüs oluşturulurken, Sarıcan yaşadıklarını anlattı.

“AYLARCA MUMYA GİBİ YATTIM, HİJYEN SAĞLAYAMADIM”

Sabah'a konuşan Sarıcan, ilk ameliyatından sonra başlayan komplikasyonların her geçen gün arttığını belirterek şunları söyledi:

“Hayatım aylarca kabusa döndü. İltihap oluştu, sürekli dikişler attı. Yanına gittim, anestezi yapmadan dikip gönderdi. Acıdan öldüğümü söylediğimde ‘Yan tarafta mezarlık var, oraya gömeriz’ diyerek dalga geçti.”

Genç kadın, 2,5 yıl boyunca defalarca operasyon geçirmek zorunda kaldığını, ağır pansumanlar nedeniyle haftalarca duş alamadığını ve adeta “mumya gibi” yattığını ifade etti.

“SON AMELİYATTA MAKASI ELİME TUTUŞTURDU”

Sarıcan, şikayetçi olduğu doktorun steril ameliyathane koşulları olmadan işlem yaptığını öne sürerek, “Kocaman çubuklarla göğsümde işlem yaptı. Yamalar vardı, onları kese kese çıkardı. Makası bana tutturdu. Dayanamadığımı söyleyince ‘Bayıl, sorun değil’ dedi” diye konuştu.

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ’NDE YENİDEN HAYATA DÖNDÜ

Yaşadığı komplikasyonların ardından Kocaeli Üniversitesi Hastanesi Plastik Cerrahi Bölümü’ne başvuran Sarıcan, yapılan operasyonla sırtından alınan doku sayesinde yeni bir göğse kavuştu.

“Beni yeniden hayata bağladılar. Kendi kendimin donörü oldum” diyen Sarıcan, doktor G.T. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu, başka mağdurların da olduğunu öğrendiğini söyledi.

“ADALET YERİNİ BULSUN”

Sarıcan, “Bu adam başkalarının canını yakmasın diye şikayetçi oldum. Adaletin tecelli etmesini istiyorum. İlla o masada ölmem mi lazımdı?” diyerek yaşadığı travmanın boyutunu gözler önüne serdi.