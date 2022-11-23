Bir fide ile hayatları değişti

23 Kasım 2022 Çarşamba, 16:00

Nilüfer Kent Bostanları’nda ekolojik üretim denemeleri yaparak, yerli tohumu yaygınlaştırmak için her yıl halka onbinlerce ücretsiz ata tohumu ve sebze fidesi dağıtan, tarım alanlarında toprak analizleri yaparak çiftçiyi en yüksek verimi alabileceği ürünlere yönelten, kırsalda toprak yapısına uygun meyve fidanları dağıtarak meyve bahçeleri kurulmasını teşvik eden Nilüfer Belediyesi’nin bu çabaları, bir köyde daha kadınların hayatını değiştirdi.

Bursa’nın Nilüfer ilçesinin kırsal nitelikli mahallelerinden biri olan İnegazi Mahallesi’nde kadınları üretime teşvik etmek isteyen Nilüfer Belediyesi, 2 yıl önce çilek fidesi dağıtmıştı. Böylelikle çilek üretimine başlayan ve bol verim alan İnegazili kadınlar, ürettiklerini satarak ekonomik değere dönüştürmeye başladılar.

Belediyenin verdiği fide desteği sayesinde üretmeye başlayarak bölgede örnek olan ve artık daha geniş alanlarda üretim yapmak isteyen kadınlar, Nilüfer Belediyesi’ne teşekkür ederek fide desteğinin sürmesini istediler. Bunun üzerine İnegazili kadınlara 100 bin adet çilek fidesi daha veren Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, İnegazili kadınların üretim çabasının tüm kadınlara örnek olmasını diledi.

İnegazi’nin çilek üretimiyle tanınan bir bölge olduğunu belirten Başkan Erdem, “Son 2 yıla kadar bu bölgede sınırlı alanda üretim yapılıyordu ve hasat dönemi de kısaydı. İnegazili kadınlara verdiğimiz Yediveren Albion cinsi çilek fidesini eken kadınlar, artık yılın 7 ayı çilek hasadı yaparak satışa sunuyorlar. Ürettikleri çilekler Türkiye genelinde büyük talep gördü hatta talebe cevap veremez hale geldiler, o nedenle şimdi daha geniş alanlarda üretim yapmak istiyorlar. Bu gelişmeler bizleri çok mutlu ediyor. Biz herkesi tarımsal üretime teşvik etmek için çabalıyoruz. Üretime hevesi olan vatandaşlarımıza her zaman destek vereceğiz” dedi.

Başkan Erdem’in elleriyle teslim ettiği 100 bin çilek fidesini imece usülü kısa sürede toprakla buluşturan kadınlar, Kasım ayında ektikleri fidelerden önümüzdeki mayıs ayında ürün alacaklarını söylediler. Nilüfer Belediyesi’nin verdiği desteğe teşekkür eden İnegazili kadınlar, “Daha çok üretmek istiyoruz. Çilekle edindiğimiz deneyimi farklı meyve türlerinde de üretim yaparak değerlendirmek istiyoruz. Ürettikçe kendimizi hep daha iyi, daha güçlü hissetik. Üreterek daha mutluyuz” dediler.