Bir günlük sözlü çifti, trafik kazası ayırdı: Yan yana toprağa verildiler

Kaza, Isparta-Antalya karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Kılıç idaresindeki 15 AEA 416 plakalı otomobil ile A.E.B. (26) yönetimindeki 32 ABE 850 plakalı otomobil ile çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede, sürücülerden Mustafa Kılıç ile yanında yolcu olarak bulunan sözlüsü Gizem Ateş’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan diğer sürücü A.E.B. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Mustafa Kılıç ve Gizem Ateş’in Burdurlu oldukları ve kazadan sadece bir gün önce sözlendikleri öğrenildi. Genç çiftin, alışveriş yapmak için Burdur’un Ağlasun ilçesinden Isparta’ya gittikleri sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Kazada hayatını kaybeden genç çiftin cenazeleri, yakınları tarafından Isparta Şehir Hastanesi morgundan alındı.

Gizem Ateş’in cenazesi, Bucak’taki baba evine götürülerek helallik alındıktan sonra Mustafa Kılıç’ın evine getirildi. Burada yapılan duaların ardından Mustafa Kılıç ve Gizem Ateş’in cenazeleri, Ağlasun’daki evlerine götürülerek helallik alındı.

Ağlasun Merkez Kemalettin Camisi’nde öğle vakti kılınan cenaze namazına, Ağlasun Kaymakamı Metin Eyüp Koca, Ağlasun Belediye Başkanı Ali Ulusoy, aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Genç çift, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde Balâ Mahallesi Mezarlığı’nda yan yana toprağa verildi.