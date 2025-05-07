Bir haftada çözeceklerini söyleyip basın açıklamasını iptal ettirmişlerdi: Soğan üreticileri basın açıklaması yapacak

Yayınlanma: 07.05.2025 - 04:00

Güncelleme: 07.05.2025 - 08:09

Soğan Üreticileri ve Tedarikçileri Derneği, başta düşük fiyat olmak üzere sorunlarını dile getirmek ve seslerini duyurmak için 27 Nisan’da Hatay Reyhanlı’da kitlesel basın açıklaması yapacaktı.

Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın devreye girerek sorunların bir hafta içerisinde çözülme ‘sözü vermesiyle’ basın açıklaması iptal edildi. Edinilen bilgiye göre, bakanlıkların bölge temsilcileri dernek yetkililerini arayarak ‘Biz sorunu biliyoruz, basın açıklaması yapmanıza gerek yok, bu sorunu çözelim’ dedi.

3-4 gün sonra bakanlık temsilcileri tarafından aranan dernek yetkilileri, soruna ilişkin görüşlerini, isteklerini ve yol haritalarını aktardı. Görüşme sırasında bakanlıklardan elde kalan soğanları ihraç edebilmek için “teşvik primi” istediklerini ifade eden Soğan Üreticileri ve Tedarikçileri Derneği Genel Başkanı Reşit Kaya, “Bir don olur bir afet olur bunlar Allah’tan gelen şeyler. Ama dışarıdan soğan ithal etmek, kendi üreticimizin soğanının elinde kalmasına sebep olmak doğru bir şey değil. Burada dışarıdan ithal gelen soğanlardan dolayı fiyata düşüş yaşıyoruz. Bunun için kızgın ve kırgınız” dedi.

BASIN AÇIKLAMASI KARARI ALINDI

Bakanlıklardan hafta boyunca dönüt bekleyen soğan üreticileri, beklediğini alamadı. Bakanlıklar sözünü tutmayınca soğan üreticileri de büyük çaplı bir basın açıklaması yapma kararı aldı.

Dernek tarafından alınan karara göre, bugün saat 14.00’da Hatay Reyhanlı Asri Mezarlığı bitişiğinde basın açıklaması yapılacak.

Basın açıklamasının duyurusunda, “İlkbaharla birlikte düşük rakımlı bölgelerde turfanda ürün hasatları başlamıştır. Bugün soğan üreticisinin başında olan talihsizliğin, yarın bütün tarım ürünlerinin başında olmayacağının hiçbir garantisi yoktur. İsteğimiz; Devlet büyüklerimizin bizlerle oturup maliyetimizi hesaplayarak, bin bir özenle ürettiğimiz ürünlerimizin heba olmaması için bizlere destek olmalarıdır. Bizler bir umutla devlet büyüklerimize, Tarım ve Ticaret Bakanlarımıza sesimizi duyurmaya çalıştık. Ancak sayıları binlerce olan üreticilerimizin dileklerini, ricalarını kendilerine iletmemize rağmen hâlâ çözüm üretilmedi” ifadelerine yer verildi.