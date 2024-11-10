Bir ilde daha kuş gribi alarmı: Eskişehir'de 5 mahalle karantinada!

Yayınlanma: 10.11.2024 - 13:06

Güncelleme: 10.11.2024 - 13:06

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine bağlı Sığırcık Mahallesi’nde bulunan bir çiftlikte geçen günlerde 15 tavuk aniden telef oldu. İl Tarım Müdürlüğü ekiplerince yaşanan telef olayıyla ilgili başlatılan incelemelerde, daha önce kuş gribi tespit edilen Konya’nın Çeltik ilçesinden bölgeye tavuk getirildiği belirlendi.

Sivrihisar İlçesi’nde telef olan tavuklar üzerinde yapılan incelemelerde de kuş gribi tespit edildi.

Sivrihisar Kaymakamlığı, Eskişehir Tarım Müdürlüğü, Eskişehir Sağlık Müdürlüğü ve Sivrihisar İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen tedbir çalışmaları çerçevesinde, kuş gribinin rastlandığı Sığırcık Mahallesi’nin ve 10 kilometre çevresinde bulunan 4 mahallenin karantinaya alınmasına karar verildi.

Karantinaya alınan 5 mahalledeki tavuk, horoz, ördek gibi kanatlı hayvanların sahiplerine ödeme yapılarak itlaf işleminin yapılacağı; itlaf edilen hayvanların kireçlenerek gömüleceği öğrenildi.