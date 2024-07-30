Bir ilkokulda yapılan ‘Kültür Şenliği’ adı altındaki etkinlik tepki çekti: Çocuklara ‘kına gecesi’ gösterisi

Yayınlanma: 30.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 30.07.2024 - 04:00

Ankara’daki İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’ne bağlı Bilkent Müzik Hazırlık İlkokulu’nun “Kültür Şenliği” adlı etkinliğinde ortaokul çocuklarının “kına gecesi” gösterisi tepki yarattı. Videoda bir kız çocuğuna duvak takıldığı ve diğer çocukların müzik eşliğinde etrafında döndürüldüğü görüldü. Veli-Der Başkanı Ömer Yılmaz ile Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği’nden psikiyatri uzmanı Dr. Eren Ezgi Gevher Avcı Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu.

Yılmaz, “Çeşitli cemaat ve tarikatlarla protokol kapsamında yapılan, din ağırlıklı yaz okulu gibi çalışmalar çocuklarımızın geleceğini karartmaktadır. Bir özel okulda ‘milli kültür ve değerler’ bahanesiyle özendirilmek istenen şeyin çocuk yaşta evlilik olduğunu görememek cehalet ve aymazlıktır. Milli Eğitim Bakanlığı’nı göreve çağırıyoruz” dedi.

Avcı ise “Ulusal eğitim sistemi ve müfredat, anlatmayı ve sorgulatmayı hedeflemelidir. Çocuk ulusal kimliğini bunlar üzerine kurmalıdır. Aksi takdirde milli kimlik içi boşaltılmış bir mitolojik anlatıya dönüşür” diye konuştu. Toplum vicdanını yaralayan bir konuda video paylaşılmasının özensiz bir tutum olduğuna da değinen Avcı, “Görüntüler, çocuk yaşta evlilik temasını çağrıştırmaktadır. Çocuklar toplumsal rollerini toplumsal ilişkileri taklit ederek öğrenirler. Görüntülerde çocukların kültürel değerlerini anlatmak için hazırladıkları mini performans, geleneksel rollere ilişkin anlayışlarını, onları kuşatan toplumsal ilişkileri yansıtmaktadır” değerlendirmesinde bulundu.

OKULDAN AÇIKLAMA

Gazetemizin ulaştığı Bilkent Müzik Hazırlık İlkokulu açıklamasında, “Ortaokul sosyal bilgiler dersi ‘Kültür ve Miras’ ünitesi başlığıda sosyal bilgiler öğretmenimiz ve öğrencilerimiz kültürel değerlerimizi yakından tanıyarak milli birlik ve beraberliğimize katkısını fark ettirmek amacıyla yapılan kültür şenliğimizde, ülkemiz bölgelerinin yöresel yemekleri, kıyafetleri, halk oyunları oynanmış, milli Türk kültürü içinde yer alan kına gecesi de çok kısa şekilde gösterilmiştir” ifadelerine yer verildi.

