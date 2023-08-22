Bir İstiklal klasiği daha veda etti: Gezi Pastanesi kapandı!

Yayınlanma: 22.08.2023 - 19:02

Güncelleme: 22.08.2023 - 19:02

İstanbul-Beyoğlu İstiklal Caddesi’nin simge işletmelerinden olan Gezi Pastanesi kepenklerini kapattı.

Gezi olaylarından sonra her yerin kapandığını söyleyen pastanenin sahibi Hakan Kıran, “Yıllardır her türlü engellemeye karşı mücadele etmeye çalışıyorduk” ifadelerini kullandı.

Bu kararın arkasında ekonomik nedenlerin olduğunu vurgulayan Kıran, AKM’nin yeniden inşası sonrası Gezi Pastanesi’nin açık alanının kapatılmasına da değindi. Kıran, “Dış mekan olmayınca zaten belliydi yani o işin yürüyemeyeceği” dedi.

“KİMSE DESTEK OLMADI”

Gezi Pastanesi’nin sahibi Hakan Kıran, neden kapanma kararı aldıklarını Gerçek Gündem’den Sema Kızılarslan’a anlattı:

“Yıllardır her türlü engellemeye karşı mücadele etmeye çalışıyorduk. Kimse destek olmadı. Ekonomik kısım ile ilgili zaten bir şey demiyorum. Biz İstanbul’un çağdaş bir terasıydık. Terasımızı yok ettiler. Gezi olaylarından sonra her yer kapandı. Ben kendi kaynaklarımla ideolojimi, hayatımı, kalitemi idame ettirdim. Tek kişiyi işten çıkarmadık. Bahçe alanımızın olduğu yere heykel adı altında bir şey yapıldı.

Dış mekanımız da kalmadı. Dış mekan olmayınca zaten belliydi yani o işin yürüyemeyeceği. Kırk kişi çalışıyordu. Dört tane mutfağımız vardı. Her şeyi kendimiz üretiyorduk. Ya küçülmeye giderek kalitesini değiştirecektim. Ben hayatımda hiç önce ticaret, para düşünmedim. Önce insanın kendi kalitesi. Kalitesizleştirmek yerine maalesef kapamak zorunda kaldım. İnşallah gençler yenisi tekrar yaparlar diyeyim.”