Bir Kira Bir Yuva için 237 milyon TL toplandı!

Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 17:16

Güncelleme: 16 Mart 2023 - 17:16

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilin etkilendiği depremler sonrası yurttaşlar için İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Bir Kira Bir Yuva kampanyasında toplam 237 milyon 433 bin 438 TL toplandığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Soyer, toplanan paranın 90 milyon 265 bin 300 lirasına çadır ve konteyner için, 38 bin 98 bin 138 TL’sinin Umut Hareketi’ne kalan 109 milyon 70 bin lirasının da Bir Kira Bir Yuva için kullanıldığını aktardı.

Öte yandan Halk Tv’de yapılan canlı yayında 330 milyon TL bağış yapılacağı taahhüt edilmesine rağmen 237 milyon 433 bin 438 TL bağış yapılması dikkat çekti.