Bir Kira Bir Yuva için 237 milyon TL toplandı!
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, depremzedeler için düzenlenen Bir Kira Bir Yuva kampanyasında toplam 237 milyon 433 bin 438 TL toplandığını duyurdu.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilin etkilendiği depremler sonrası yurttaşlar için İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Bir Kira Bir Yuva kampanyasında toplam 237 milyon 433 bin 438 TL toplandığını açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Soyer, toplanan paranın 90 milyon 265 bin 300 lirasına çadır ve konteyner için, 38 bin 98 bin 138 TL’sinin Umut Hareketi’ne kalan 109 milyon 70 bin lirasının da Bir Kira Bir Yuva için kullanıldığını aktardı.
Öte yandan Halk Tv’de yapılan canlı yayında 330 milyon TL bağış yapılacağı taahhüt edilmesine rağmen 237 milyon 433 bin 438 TL bağış yapılması dikkat çekti.
Saygılarımla kamuoyunun bilgisine sunarım. pic.twitter.com/ArT9ayEiRP— Tunç Soyer (@tuncsoyer) March 16, 2023
En Çok Okunan Haberler
-
- Adıyaman ve Şanlıurfa sel felaketinde son durum
- Yurttaş Soylu'nun talimatını anlattı
- 'Milliyetçi kanat' rahatsız iddiası
- Bolu'da şiddetli deprem!
- Erdoğan'ın stratejisi belli oldu
- Esad, Erdoğan ile görüşme şartını açıkladı
- İstanbul'da da hissedildi: Depreme ilişkin ilk yorum
- Erdoğan'ın masasındaki anket
- Gülefer Yazıcıoğlu Destici'yi böyle kovmuş
- Canlı yayında son seçim anketi: Dikkat çekici ayrıntı