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Bir kişinin ölümüne neden olmuştu: Zehra Kınık'ın cezaevine girdiği ortaya çıktı

Bir kişinin ölümüne neden olmuştu: Zehra Kınık'ın cezaevine girdiği ortaya çıktı

29.06.2026 15:39:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Bir kişinin ölümüne neden olmuştu: Zehra Kınık'ın cezaevine girdiği ortaya çıktı

İstanbul'da karıştığı ölümlü kaza sonrası yargılanan eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir'in cezaevinde olduğu açıklandı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kerem Kınık, kızının aldığı hapis cezası nedeniyle bir süredir cezaevinde bulunduğunu duyurdu.
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Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir'in, 17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin yaşamını yitirdiği trafik kazasına ilişkin aldığı hapis cezasının ardından cezaevine girdiği ortaya çıktı. Gelişmeyi, baba Kerem Kınık sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

Medya organlarında ailesine yönelik hedef gösterme ve çarpıtma haberler yapıldığını öne süren Kerem Kınık, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Kızım Fatıma Zehra Kınık Demir karıştığı kaza nedeni ile yargılandığı mahkemede verilen cezasını çekmek üzere bir süredir cezaevinde bulunuyor. Halen bazı medya organlarında kızım ve ailemiz hedef gösterilerek çarpıtma ve yalan haberlere konu edildiğimizi gördüğümden bu bilgiyi paylaşma gereği duydum.

Şikayetçisi bulunmayan davada kızım ve motosiklet sürücüsü ikisi birden ceza aldılar ve Adli Tıp Trafik İhtisas dairesi iki sürücü ve müteveffa gencimizi de kusurlu bulmuştu. Rabbim hayatını kaybeden yavrumuza rahmet eylesin, acılı ailesine sabır ihsan eylesin, herkesi de görünür görünmez kazalardan korusun."

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NE OLMUŞTU?

Temmuz 2024: Fatma Zehra Kınık Demir'in karıştığı trafik kazası sonrasında 17 yaşındaki Batın Barlasçeki yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, kaza nedeniyle 3 kişi de yaralandı. Kazanın ardından Fatma Zehra Kınık Demir yargılama sürecinde hiç tutuklu kalmadı.

Mayıs 2025: Mahkeme, Fatma Zehra Kınık Demir hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası kararı verdi.

İstinaf Süreci: Kazaya ilişkin bazı şikayetlerin geri çekilmesi üzerine dosya İstinaf mahkemesinden döndü ve ceza 2 yıl 6 aya düşürüldü. Bu karara karşı yapılan yeni İstinaf başvuruları ise reddedildi ve ceza kesinleşti.  

İlgili Konular: #Kızılay #Fatma Zehra Kınık

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