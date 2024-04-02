Bir maden de Edirne ormanlarına

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Kömür İşletmeleri Anonim Şirketi, Edirne Keşan’da işletmek istediği kömür ocağı için başvuruda bulundu.

Şeyda Öztürk
Yayınlanma: 02.04.2024 - 04:00
Bir maden de Edirne ormanlarına
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Küresel çapta yaşanan iklim kriziyle birlikte dünya kömürde uzaklaşmaya çalışırken Türkiye’de durumlar bambaşka. Son olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Kömür İşletmeleri Anonim Şirketi, Edirne Keşan’da işletmek istediği kömür ocağı için başvuruda bulundu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın sisteminde yer alan bilgiye göre şirket madeni tarım ve orman alanlarına yapacak. Projeye onay verilirse burada çalışmalar başlayacak. Şirketin bakanlığa sunduğu Proje Tanıtım Dosyası’nda göre ise, 24.30 hektarlık alanda çalışma yapılacak. Şirketin alanda 348,97 hektarlık ruhsat alanının bulunması ise büyüme riskini ortaya çıkıyor. Şirketin 25 hektar altında kalarak çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) sürecinin arkasından dolanmaya çalışması ise dikkat çekici bir detay. Ayrıca proje için 3 milyon 680 bin TL harcanacağı planlanıyor. 


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