"Bir öğrencinin evini dizebilmesi için en az 5000 TL harcanması lazım"

24 Eylül 2021 Cuma, 12:42

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kapasitenin yetersiz, ev kiralarının da yüksek olduğunu söyleyen üniversite öğrencileri, Türkiye'nin birçok kentinde "Barınamıyoruz" diyerek parklarda eyleme başladı. Yağmur, sıcak, soğuk demeden parklarda yatan öğrenciler, barınma sorununun çözülmesini istiyor.

Ankara'da eve çıkan öğrencilerin adresi, Altındağ ilçesindeki ikinci el ev eşyalarının satıldığı İftaiye Meydanı. Yurt sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte birçok öğrenci ev kiralamaya başlarken İtfaiye Meydanı sokakları boş kaldı. Yaklaşık iki yıldır süren koronavirüs salgını nedeniyle üniversite öğrencilerinin gelememesi, ikinci el eşya esnafını da etkiledi.

Ankara Halı, Kilim, İkinci El Eşyası Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mükerrem Korkmaz, geçmişte öğrencilerin kiraladıkları evleri beyaz eşya, koltuk, sandalye, masa gibi temel eşyalarını 1500 ile 2000 TL arasında maliyetle alabilirken bugünlerde bu meblağın 5000 TL'ye kadar ulaştığını söyledi. Önceki yıllarda sokakların tıklım tıklım dolu olduğunu belirten Korkmaz, müşterilerin gelmediğini, esnafın da kazancının düştüğünü ifade etti. Korkmaz, İtfaiye Meydanı esnafının, birbirleriyle dayanışması ile devletten aldıkları yardımla ayakta kaldığını da ekledi.

"EV TUTMA SIKINTISI VAR, YURTLARIN DOLDUĞUNU SÖYLÜYORLAR"

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Korkmaz, "Öğrenci mevsimindeki her zaman gördüğümüz yoğun kalabalık maalesef bu yok. Burada ‘etki ne’ diye sorarsanız, genelde Covid-19’un etkisi… İnsanlar daha önceden buranın kalabalık olduğu, hakikaten çok kalabalık olduğu zamanlar oluyordu. Bugün itibariyle sokaklarımız boş. Bunda; Ankara’da ev tutma sıkıntısı var. Yurtlar dolmuş. Dolduğunu söylüyorlar. Onun için de genelde buraya, Ankara’ya ilk gelen öğrenciler yurtlara girdiği için ev eşyası ihtiyacı olmayanlardı. Şimdi dışarıda kalanlar 3-5 arkadaş ev tutmaya çalışıyorlar öncelikle. Biz de o şekilde düşünerek 15-20 gün içinde bir kalabalık bekliyoruz" temennisinde bulundu.

"EV KİRALARI ALMIŞ BAŞINI GİDİYOR"

Geçen senelere göre eşya fiyatlarının arttığını vurgulayan Korkmaz, şöyle konuştu:

"Bir kanepeyi 250-300 liraya alıyorduk. Şimdi 500 liradan aşağı kanepe yok. Öğrenci evi için… Bir çamaşır makinesi, buzdolabı 500-600 liraydı. Şimdi 1000 liranın altında çamaşır makinası, bulaşık makinası alamazsınız. Bunu ikinci eller üzerine söylüyorum. Dolaplar, keza 1000 lira, 1200 lira… En asgarisi… Bu da herhalde öğrencilere çok geliyor ki, bir de ev kiraları almış başını gidiyor. Onun için öğrencilerin çoğu yurtlara yöneldi. Ama geriye kalan, yurtların almadığı öğrenciler de mutlaka bir ev tutup buraya gelecekler. Buradan da eşyalarını temin etmeye çalışacaklar diye düşünüyoruz.”

"EN AZ 5000 LİRA HARCAMASI LAZIM BİR ÖĞRENCİNİN EVİNİ DİZEBİLMESİ İÇİN"

Korkmaz, bir evde olması gereken temel eşyaları sayarak, ortalama masrafı şöyle aktardı:

"Mesela bir eve ne lazım? Öncelikle beyaz eşyadan başlayalım. Mutlaka, olmazsa olmaz bir buzdolabıyla bir çamaşır makinesi bir evde olması lazım. Hadi bulaşığı da kendileri yıkadı. Bulaşığı da almayalım. 1000’er liradan 2000 lira… İki tane kanepe alsa, beşer yüzden 1000 lira. Onun yanında, oturma gurubu veyahut masa, sandalyesi, halısı… Yani şurada nereden baksan 4000-5000 liradan aşağı bir ev kurulmaz. Bu da en asgarisi… Yani 5000 liranın altında düşünemiyorum. Yani şu an en az 5000 lira harcaması lazım bir öğrencinin evini dizebilmesi için."

“MAL SAHİPLERİ BİRAZ KATI DAVRANDI BURANIN ESNAFINA”

Koronavirüs salgınının esnafa etkisine ilişkin Korkmaz, "İki seneye yakın olacak neredeyse… Bu Covid, esnafın belini büktü. Çünkü buradaki esnafın yüzde 90’ı hep kira. Mal sahipleri, bir kira almamayı bırak hani bir yardımcı olma durumunu, biraz katı davrandı buranın esnafına da. Yani talepleri neydi? Artış olmasın, bayramlarda iki kira almayıver falan diye taleplerde bulunuldu. Bunları da kabul etmediler" dedi.

"ÖĞRENCİLERE UCUZ UCUZ VERİYORLARDI"

İtfaiye Meydanı'nda devletin kamulaştırma planının olduğunu söyleyen Korkmaz, "O kamulaştırma da buna çok zarar verdi. Çünkü, dükkancılar, yatırım yapamaz, stok yapamaz hale geldiler. Bugün, yarın yıkılacak diye bir hava estirildi. Bu da bizim esnafımızda huzursuzluğa neden oldu. İnsanlar daha önceden eşyaları topluyordu. Depolarda biriktiriyordu. Daha hafif, ucuz oluyordu. Ondan sonra da burada öğrencilere ucuz ucuz veriyorlardı. Hakikaten, ben hatırlıyorum. 1000 liraya, 1500 liraya bir evin düzüldüğünü ben biliyorum. Yani bu iki, üç sene öncesinde 1500-200 liraya evi düzüyordu. Ama şimdi bahsettiğim gibi 5000 liradan aşağı bir öğrenci evi düzülmüyor" diye konuştu.

Korkmaz'ın, ikinci el eşya piyasasına, öğrencilerin, yurttaşların alım gücüne ilişkin ANKA'ya yaptığı açıklamalardan öne çıkan başlıklar şöyle:

"MADDİ, MANEVİ HER TÜRLÜ YARDIMI YAPIYORUZ

Ben buraya gelen öğrencileri yanıma alıyorum, gezdiriyorum böyle. Çocuklar bilmiyorlar. Esnafla birebir ilişkiye giriyorum. Maddi manevi her türlü yardımı yapıyoruz burada. Yani böyle gelecek olanlara sizin aracılığınızla yine duyuruyorum. Oda başkanı kim burada diye sorarlarsa, önce beni bulsunlar. Ben öğrenci kardeşlerimize bütün dükkanları tek tek gezdiririm. İmkan nispetinde indirim de yaptırırım. Maddi manevi çok katkım olur.

ESNAF, FAKİR FUKARAYA HER ZAMAN YARDIM ETMİŞTİR

Argo tabirle, öğrenciyi kazıklama falan gibi bir şey düşünmesinler. İtfaiye Meydanı’nın intibaı dışarıda yanlış anlaşılmış olabilir, ama buranın esnafı gerçekten fakir fukara, yetim gurebaya her zaman yani sadece bugünler için de değil her zaman yardım etmiştir. Yardım etmeye de hazırdır. Biz öğrencilerimizi buraya bekliyoruz. Sıkılmadan gelsinler. Evini tutmuş öğrenciler, evinin eşyalarını buradan temin etme yoluna gitsinler. Büyük yardımımız olacaktır. Ben bütün kardeşlerimizin, çocuklarımızın ev eşyalarını temin etmek için elimden gelen yardımı sağlarım.

FİYATLARDA ARTIŞ YÜZDE 100'E VARDI

Maddi olarak, fiyatlardaki artış oranı yüzde 100’e vardı. Bunu açıklıkla söyleyebilirim. Biraz önce de bahsettiğim gibi, 200-250 liradan adlığımız kanepeyi şu an 500 liradan aşağı almazsın. 500-600 liradan aldığın dolabı şimdi 1000 liradan aşağı alamazsın. Yani bu da yüzde 100’e yaklaşıyor. Bu zam furyası Covid-19 sürecinde bu şekilde oldu.

ESNAF ALIŞIKTIR BÖYLE BUHRANLARA

Dükkan kapama burada olmadı. Buradaki esnaflarımız genelde, sağ olsun devletimiz 3000 lira nakdi, 750 lira kira yardımları yaptı. Bu hakikaten esnafımız bir can suyu oldu. Bunlar güzel bir şey. Esnaf alışıktır böyle buhranlara. İdare ettiler. Öyle dükkan kapatan falan arkadaşımız olmadı. Bir de dükkanlar arasında, arkadaşlar arasında, esnaflar arasında eski köylerde yapılan imece usulü gibi bir şeyle, büyük bir dayanışma içerisinde ihtiyaçlarını bankaya gitmeden giderdik. Ama şu çok önemli, şu anda fiyatlar arttı ve beklediğimiz iş yok. Bunun da sebebi internet yoluyla insanların evden eve birbirleriyle pazarlık yapıp değiştirmesi. Bu da bizim esnafımıza zarar veriyor yani.

BEN ONLARIN YANINDAYIM

Öğrencilerimiz, ev dizecekleri zaman sıkıştıklarında, başları dara kaldıklarında İtfaiye Meydanı’nda başkan Topçu diye beni arasınlar ben onların her zaman maddi manevi yanlarındayım."