Bir Peri Masalı dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? "Bir Peri Masalı" ne zaman başlıyor?
Yapımını MEDYAPIM’ın üstlendiği, senaryosunu Deniz Akçay’ın kaleme aldığı ve Merve Çolak’ın yönetmen koltuğunda oturduğu “Bir Peri Masalı” izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Bir Peri Masalı dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? "Bir Peri Masalı" ne zaman başlıyor?
FOX'un yeni dizisi Bir Peri Masalı izleyiciler tarafından merak ediliyor. İlk bölümü ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanna Bir Peri Masalı fragmanı ile merak uyandırdı.
BİR PERİ MASALI DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?
Bir Peri Masalı dizisinin oyuncu kadrosunda; Alina Boz, Taro Emir Tekin, Nazan Kesal, Mustafa Mert Koç, Hazal Filiz Küçükköse, Kadir Çermik, Baran Bölükbaşı, Okan Urun, Tülin Ece, Şener Savaş, Canan Atalay ve Müfit Kayacan gibi birbirinden başarılı oyuncuların yer alıyor.
BİR PERİ MASALI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
Sıradan bir hayat süren Zeynep’in doğum gününde bir çanta dolusu para bulması bütün hayatını değiştirir. Bulduğu parayı eski hayatını geride bırakıp kendine zengin bir imaj vermek için kullanmaya karar veren Zeynep, gözde bekar Onur Köksal’ı hedef alır ve hem onu hem de Köksal ailesini cezbetmeye çalışır. Fakat Zeynep, cemiyete girmenin masallarda olduğu kadar basit olmadığı gibi geçmişinden kaçmanın da kolay olmadığını görecektir.
"BİR PERİ MASALI" NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Bir Peri Masalı ilk bölümüyle 28 Eylül Çarşamba saat 20.00’de FOX’a başlayacak.
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