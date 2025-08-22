Bir Seçil Erzan vakası daha: Bu kez Ziraat Bankası özel kalem müdürü

CHP Karabük Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cevdet Akay, Ziraat Bankası'nın üst düzey yöneticilerinin özel kalem müdürlüğünü yapan Gizem B. isimli yöneticinin “banka yöneticilerine tanınan özel haklardan yararlanarak yüksek getiri sağlama, uygun fiyata ev alma” vaatleriyle onlarca kişiyi dolandırdığını iddia etti. Akay'ın verdiği bilgilere göre; milyonlarca lira buharlaştı, mağdurlar ise şikâyetçi oldu.

Halk TV'den Bahadır Özgür'ün haberine göre, CHP Karabük Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cevdet Akay, Ziraat Bankası'nda yaşanan bu olayın “İkinci Seçil Erzan vakası” olduğunu ifade ediyor. Akay, banka yetkililerini skandalın üzerini örtbas etmeye çalıştığını öne sürdü.

Savcılığa sunulan belgeler arasında Gizem B.’nin parasını aldığı müşterilere gönderdiği bazı ses kayıtları da bulunuyor. Gizem B. de tıpkı Erzan gibi, müşteriler paralarını istedikçe ilginç bahaneler uyduruyor, banka yöneticilerinin adını kullanıyor, kendi hazırladığı tuhaf belgeler sunuyor.

Akay, Gizem B.’nin önce Genel Müdür Alparslan Çakar’ın ve ardından Yönetim Kurulu Başkanı Burhanettin Tanyeri’nin özel kalem müdürlüğünü yaptığını ifade etti.

Savcılığa verilen ifadelere göre, bu görevi esnasında yakın çevresine yüksek getirili fon kurulduğunu, bundan ancak özel müşterilerin yararlanabileceğini söylemeye başladı. İş yayıldı ve pek çok kişiden parça parça milyonlarca lira topladı.

MAĞDURLAR KONUŞTU

Ziraat Bankası çalışanı olan bir mağdur şunları söyledi:

“Yüksek getirili varlık fonundan bahsetti. Biz de yakınlığımıza ve bankadaki görevini bildiğimiz için güvenerek nakit paramızla beraber evlerimizi ve arabamızı satıp kendisinin değerlendirmesi için verdik. Çünkü banka çalışan ve ailelerine yönelik bir yatırım olduğuna bizi inandırdı. Bu süre zarfında yaklaşık 10-15 milyon lira gönderdik. Ara ara ödemeler yapıp bize daha fazla güven sağladı. Yıllarca yaptığımız yatırım sonucunda almamız gereken parayı vermedi. Bu sefer Emlak Konut’tan bloke karşılığı ev alacağımıza inandırarak yine bekletti bizi.”

Gizem B. parasını ödeyemediği kişilere bu sefer de Emlak Konut’un antetli kâğıtlarını kullanarak uygun fiyat, faiz ve taksitle satış sözleşmesi vaadi hazırlayıp verdi. Üstelik sözleşmede belirtilen peşinatları da kendi hesabına havale yaptırdı.

Emlak Konut’tan satış vaadiyle dolandırıldığını öne süren başka bir mağdur ise savcılığa verdiği ifadede şunları söyledi:

“Şikâyetçi olduğum Gizem B. isimli şahıs Ziraat Bankası’nda çalışır. Kendisi ile ortak arkadaşım olan benimle aynı iş yerinde çalışan E.I. Emlak Konut’un daire sattığını söylemesi üzerine şüpheli ile irtibatım olmuştur. Şüpheli söz konusu konut projesine referans ile girildiğini anlattı. Kendisinin referans olacağını belirterek peşinatın da kendi hesabına yatırılmasını istedi. Ben de 24/04/2025 günü 700.000 TL’yi şüphelinin IBAN’ına gönderdim. Daha sonra şüphelinin hayali bir proje ile kendi iş arkadaşları da dahil 70’ten fazla kişiyi dolandırdığını öğrendim.”

GİZEM B.'NİN SES KAYITLARI DELİLLER İÇERİSİNDE

Savcılığa verilen mağdur ifadelerinde delil olarak banka dekontları, Emlak Konut adına hazırlanmış sözleşmeler ve bazı ses kayıtları bulunuyor.

Gizem B’nin, mağdurlardan birisine gönderdiği bir ses kaydının içeriği şöyle:

“Günoo kızlar, ne yapıyorsunuz!... 8.30’da bankaya geldim daha gözlerimi açamadım. Patronun bugün uçuşu var. Sabahtan Hazine ile görüşelim paraların işlemleri için diye konuştuk. Sorun yok kızlar, ilk defa yolunda ilerledi. Hatta sabahtan imza mimza derlerdi. Ama şöyle, 8.45 gibi teyidimizi aldık. Dakka dakka anlatıyorum. Normalde pazartesileri zırhlı araçlarla para yüklemesi yapılıyor ya. Daha önce de size söylemiştim. 4.30 gibi paralar gelecek. Yani normalde şu anda aşağıda 10 milyona kadar varmış. Bugün yükleme yapılacak sizin için. Akşam 17.30 gibi ben de aşağıya ineceğim para sayacağız. Zaten patron, ‘7’si bloke kalkış demiştik Gizem. Sen başında dur’ dedi. Havale limitlerinizi de 200 milyon olarak ayarladım. Yarın 9.30-10 gibi paralar yansımış olur.”