Bir süre önce eşinden ayrılan kişi evinde ölü bulundu
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, bir süre önce eşinden ayrılan Hacı Doğan(45), evinde başından vurulmuş olarak bulundu.
Olay, gece saatlerinde Kışla Mahallesi Potbaşı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul'da yaşayan ve eşinden ayrılarak Ereğli'ye yerleşen Hacı Doğan'dan haber alamayan yakınları polise haber verdi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla eve giren ekipler, Doğan'ı koltuğunda başından vurulmuş olarak buldu. Doğan'ın, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yapılan incelemenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Doğan'ın kesin ölüm sebebinin yapılacak incelemenin ardından ortaya çıkacağı öğrenildi.Doğan'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Video Haberler
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
En Çok Okunan Haberler
- Hande Fırat'ın acı günü
- Milyonlarca emekliyi ilgilendiren haber
- Dolar ve avro fırladı
- Erdoğan'ı köşeye sıkıştıracak sonuç
- Faiz kararı öncesi kritik dolar tahmini
- TÜGVA’nın musluğu Öğüt’e de akmış... İşte aylık kazancı!
- AKP’nin kurucusunun kızına FETÖ affı
- Boğaziçi’nde bir intihal daha
- Erdoğan'ın Angola ziyaretindeki görüntüleri gündem oldu
- MB'nin kararı sızdırıldı mı?