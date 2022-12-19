Bir vahşet haberi daha: Ağrı'da köpek katliamı!

19 Aralık 2022 Pazartesi, 17:46

Konya Hayvan Barınağı'nda geçtiğimiz aylarda bir köpeğin kafasına kürekle vurularak öldürülmesi sonrası bir katliam haberi de Ağrı'dan geldi. Sosyal medyada gündem olan Ağrı Hayvan Barınağı'ndaki olayda iddiaya göre, sokak köpekleri kısırlaştırılmak için toplandı.

Hayvanseverlerin paylaştığı görüntülerde toplanılan onlarca sokak köpeğinin öldüğü ve bazılarının çöp poşetiyle olmak üzere Ağrı Belediyesi Bakımevi önü ile belediyenin çöplüğüne atıldığı ortaya çıktı.

BAKIN NEREDEN ÇIKTILAR?

Pati Koruyucuları Derneği sosyal medyadan, "Ağrı sokaklarında köpek bulamadık. Bakın nereden çıktılar!" tepkisini gösterdi.