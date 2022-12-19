Bir vahşet haberi daha: Ağrı'da köpek katliamı!
Hayvan barınaklarındaki vahşet görüntülerine bir yenisi daha eklendi. Ağrı'da kısırlaştırmak için toplanan sokak köpeklerinin öldürüldüğü ve çöpe atıldığı iddia edildi. Vahşet, "Ağrı'da katliam var" etiketiyle ülke gündemine oturdu.
Konya Hayvan Barınağı'nda geçtiğimiz aylarda bir köpeğin kafasına kürekle vurularak öldürülmesi sonrası bir katliam haberi de Ağrı'dan geldi. Sosyal medyada gündem olan Ağrı Hayvan Barınağı'ndaki olayda iddiaya göre, sokak köpekleri kısırlaştırılmak için toplandı.
Hayvanseverlerin paylaştığı görüntülerde toplanılan onlarca sokak köpeğinin öldüğü ve bazılarının çöp poşetiyle olmak üzere Ağrı Belediyesi Bakımevi önü ile belediyenin çöplüğüne atıldığı ortaya çıktı.
BAKIN NEREDEN ÇIKTILAR?
Pati Koruyucuları Derneği sosyal medyadan, "Ağrı sokaklarında köpek bulamadık. Bakın nereden çıktılar!" tepkisini gösterdi.
Ağrı sokaklarında köpek bulamadık. Bakın o köpekler nereden çıktı!— Paw Guards | Pati Koruyucuları (@PawGuardsTr) December 18, 2022
Bu görüntüler az önce Paw Guards Doğu Ekspresi tarafından Ağrı Barınağı ve Çöplüğünde çekildi. #AğrıdaKatliamVar pic.twitter.com/muPWRXc03G
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