Bir yangın tüpü vakası daha… Otobüs durağında bekleyen kadına sıktılar!

Bursa’da açık kasa kamyonetle gelen bir grup genç, otobüs durağında bekleyen kişinin üzerine yangın söndürme tüpü püskürterek hızla kaçtı.

İHA
Yayınlanma: 29.08.2023 - 12:53
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Olay, Merkez Osmangazi ilçesi Merinos Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İzmir Yolu Caddesi üzerindeki otobüs durağında bekleyen kişiyi gören bir grup genç, açık kasa kamyonetle gelip bir süre durdu. 

Aracın kasasından yangın tüpü çıkaran kişiler durakta bekleyen şahsın yüzüne yangın söndürme tüpü sıktı.

Şahıslar hızla olay yerinde kaçtı. 

Daha önce İstanbul Fatih'te otomobilde seyir halinde olan 3 şahıs, yolda bekleyen kadınlara önce sözlü tacizde bulunmuş ardından ise yangın tüpü sıkarak saldırmıştı. 


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Bursa yangın tüpü saldırı

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